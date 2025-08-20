augusztus 20., szerda

Szent István: az első királyunk, akinek ma is sokat köszönhetünk

Augusztus 20. nemcsak a tűzijáték és a nyári forgatag miatt fontos sokak számára, hanem azért is, mert ez a nap Magyarország születésnapja. A nemzeti ünnep középpontban Szent István, az államalapító király áll.

Augusztus 20. minden évben kicsit másról is szól: a nyár utolsó nagy bulijáról, a tűzijátékokról, a Balaton-parti fesztiválokról és a közös ünneplés öröméről. A nap igazi főszereplője azonban Szent István, Magyarország első királya, aki ezer évvel ezelőtt nemcsak államot alapított, hanem kijelölte az ország helyét Európában.

Augusztus 20-án Szent István király emlékét ünnepeljük országszerte minden közösségben Fotó: Napló
Augusztus 20-án Szent István király emlékét ünnepeljük országszerte minden közösségben 
Fotó: Napló 

Augusztus 20: Magyarország születésnapja

István – eredeti nevén Vajk – kb. 975 körül született és nem csupán uralkodó volt, hanem igazi államalapító. 1000 vagy 1001 körül koronázták királlyá, és az ő döntéseinek köszönhető, hogy Magyarország a kereszténység útját választotta, és nem maradt széthúzó törzsek laza szövetsége. Az sem kis dolog, hogy megszervezte az első megyéket, létrehozta az egyházszervezetet, és gondoskodott arról, hogy az ország megmaradjon a történelem viharaiban.

Szent István olyan vezető volt, akinek a döntései ma is érezhetők. Nélküle talán teljesen más nyelven beszélnénk, más vallásban nőttünk volna fel, vagy ki tudja, hol lenne a helyünk Európában. Az augusztus 20-i ünnep ezért egyszerre szól a múlt tiszteletéről és a közösségről. Reggel a hivatalos ceremóniáké a főszerep, délután jönnek a koncertek, a kenyérszentelés és persze az ország legnagyobb tűzijátéka Budapesten.

Szent István öröksége tehát nem poros történelemkönyv, hanem élő hagyomány. Ha belegondolunk, minden augusztus 20-án egy kicsit mi is újra „államot alapítunk”: összegyűlünk, ünneplünk és emlékeztetjük magunkat, hogy van mire büszkének lennünk. Ez az ünnep összeköt minket a múltunkkal, ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy közösen tekintsünk előre. Nem csak a tűzijáték fényében ragyog ilyenkor az ország, hanem a közösségi élményben is, amit mindannyian átélünk. Így válik augusztus 20-a egyszerre történelmi emlékezéssé és igazi nyárbúcsúztató ünneppé.

 

