Többletjáratokkal és megnövelt férőhellyel készül a MÁV augusztus 20-ára

Országszerte járatsűrítéssel, hosszabb szerelvényekkel készül az ünnepre a MÁV, ami Veszprém vármegyét és a Balaton-partot is érinti. Augusztus 20-án a társaság a fokozott érdeklődés miatt több InterCity- és elővárosi vonatot indít hosszabb szerelvényekkel, hogy mindenki gond nélkül eljusson céljához. Érdemes elővételben megváltani a jegyeket, vagy használni az online felületeket és a mobilalkalmazást. Szükség esetén MÁV-buszok is rendelkezésre állnak a zavartalan közlekedés biztosítására.

Augusztus 20-án a MÁV megnövelt férőhelyekkel és többletjáratokkal készül

Fotó: MÁV Zrt.

Augusztus 20-án mindenki kényelmesen utazhat

A Balaton környéki vonatokra idén kiemelt figyelmet fordít a MÁV-csoport: a Balaton InterCity-vonatok szerelvényei az átlagos hétvégi menetrendhez képest jóval több kocsival közlekednek. Ennek köszönhetően a Balaton-parti települések, így Veszprém, Balatonfüred, Tapolca és Siófok között a hazautazás gördülékenyebb lesz, és a nagyobb utasforgalom sem okoz zsúfoltságot. A fokozott kapacitás lehetővé teszi, hogy a családok, turisták és az ünnepi programokról visszatérők kényelmesen utazhassanak a csúcsidőszakban is.

A MÁV arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt mindenképp ellenőrizzék az augusztus 20-i ünnepi menetrendet az emma.mav.hu oldalon, mivel a vonatok indulási és érkezési időpontjai eltérhetnek a megszokottól. A jegyek elővételben történő megvásárlása vagy az online felületek, automaták, illetve a MÁV mobilalkalmazás használata jelentősen gyorsítja a beszállást és csökkenti a várakozási időt a pályaudvarokon.

Szükség esetén MÁV-buszok is készenlétben állnak, hogy a vonatközlekedésben esetlegesen fellépő torlódásokat kivédjék, és minden utas zavartalanul elérje úti célját. Augusztus 19–20-án a Balaton InterCity mellett a Balaton, Kék Hullám és Napfény járatok is megnövelt kocsiszámmal közlekednek, a nagyobb utasforgalmat figyelembe véve.

A MÁV hangsúlyozza, hogy az ünnepi menetrend miatt a megszokott indulási és érkezési időkben változások lehetnek, ezért az utazás előre tervezése és a jegyek időben történő megvásárlása elengedhetetlen a zavartalan és kényelmes közlekedéshez. Az előre tervezett utazás nemcsak a vonatokon, de a pályaudvarokon is segít elkerülni a zsúfoltságot, és biztosítja, hogy minden utas nyugodtan, biztonságosan érkezzen meg céljához.