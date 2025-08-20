Porga Gyula: Szent István öröksége a mai korban is iránymutató

Porga Gyula ünnepi beszédét azzal kezdte, hogy augusztus 20. örök kérdése: "Hol vagy, István király?" Mint mondta, Szent István keresése az államalapítás ünnepén élénkül meg, főként, ha bajban vagyunk, de akkor is, ha fogódzót keresünk döntéseinkhez. Hozzátette: azért őt keressük, mert ő az államalapító, első királyunk, aki a több mint ezer éve létező Magyarországot létrehozta.

Fotó: Pesthy Márton

Augusztus 20: Szent István öröksége iránymutató lehet a mai korban

Szent István király Veszprém polgármestere szerint kiváló döntés hozott, mikor a keresztény vallás felvételére és templomok építésére késztette a magyarokat. Azonban hiába lett volna a sziklára épített haza és az intelmek, ha azokat az utódok nem követték volna. A múlt vívmányai és vitézségei előtti tisztelgés fontos, de nem elégséges, nekünk is hasonlóan kell cselekednünk - mondta Porga Gyula.

"A mai Magyarország a világ legjobban teljesítő és a legélhetőbb országai közé tartozik. Mi, Gizella királyné városában hálásak vagyunk elődeinknek" - fogalmazott a polgármester. Hozzátette, iskolavárossá és kulturális centrummá vált Veszprém, és 2030-ra célként jelölte meg, hogy Európa legélhetőbb városai között is jelen legyen. Ebben a múlt ápolásának kulcsszerepe van, emiatt újították fel a Ruttner-házat, Auer Lipót szülőházát és a Laczkó Dezső Múzeumot. "Folyamatban van a vár rekonstrukciója, melynek végeredménye vonzó turisztikai desztinációvá változtatja a térséget. És megyünk tovább" - mondta Porga Gyula.

A polgármester kiemelte, az Európa Sportrégiója cím elnyerése újabb lehetőséget adott az Európa Kulturális Fővárosa cím után arra, hogy szövetséget formáljon a Bakony és a Balaton-felvidék, valamint segítséget nyújt az egészséges életmód feltételeinek megteremtéséhez.

Porga Gyula végezetül elmondta: augusztus 20. Magyarország születésnapja, mely a visszaemlékezésen kívül lehetőséget ad tudatosítani magunkban az összetartozás fontosságát.

Az ünnepségen fellépett a Góbé zenekar.