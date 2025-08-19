Augusztus végi lassulás – testben és lélekben

Ahogy közeledünk a hónap vége felé, észreveszem, hogy valahogy mindenki kicsit nyúzottabb. Nem véletlen: augusztus végén kezdődik az az időszak, amikor sokan lebetegszünk. Egy hirtelen hőmérséklet-változás, egy enyhe megfázás, és máris ott van a köhögés, a tüsszögés és persze a lelki fáradtság is. Mintha a test és a lélek egyszerre küszködne, és a mindennapi apróságok hirtelen sokkal nagyobb súllyal nehezednének ránk.

Fotó: pexels.com

Augusztusban sokan könnyen lebetegednek

Amikor a testem küzd, a hangulatom is könnyebben ingadozik. Egy apró kellemetlenség bosszant, egy elmaradt program vagy egy félresikerült perc hirtelen sokkal nehezebbnek tűnik, mint máskor. Ilyenkor különösen fontos, hogy ne erőltessünk semmit, hanem hagyjuk, hogy a lélek is pihenjen. Egy bögre forró tea, egy jó könyv, egy pár percnyi csendes zene vagy csak a semmittevés mind-mind segít abban, hogy újra feltöltődjünk.

Az a jó, hogy a test és a lélek ilyenkor együtt "pihenőre" kapcsol: miközben a szervezet harcol a betegséggel, a lelkünk is lassan regenerálódik. Nem kell rohanni, nem kell aggódni, ha kicsit lassabban halad minden. A nyár végi betegségek tehát nemcsak a testet, de a lelket is próbára teszik. Ha hagyjuk magunknak a feltöltődést, a gyógyulás után nemcsak egészségesebbek, de kiegyensúlyozottabbak és nyugodtabbak is leszünk.