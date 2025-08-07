augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyógynövények

1 órája

Az augusztusi kert legjobb választásai – immunerősítő és méregtelenítő hatása van

Címkék#Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház#augusztusi#gyógyászatban

Két hatékony gyógynövényt ajánlunk immunerősítésre és méregtelenítésre. Augusztusban ezek a legjobb választások.

Veol.hu

A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház augusztusi ajánlásában két erőteljes hatású gyógynövényt emelnek ki: a kasvirágot és a csalánt. Ezek a növények kiemelkedő szerepet játszanak nemcsak a népi gyógyászatban, hanem mindennapi életünk során is, amikor immunrendszerünket szeretnénk erősíteni vagy méregtelenítő, tisztító kúrát tervezünk.

Az egyik augusztusi növény a Kasvirág, ami az egyik leghatékonyabb a megfázásra Fotó: csfk.hu
Az egyik augusztusi növény a Kasvirág, ami az egyik leghatékonyabb a megfázásra
 Fotó: csfk.hu

Az augusztus gyógynövényei

Kasvirág (Echinacea)

A kasvirág az immunrendszer természetes erősítője, mely segíti a szervezet védekezőképességének fokozását megfázás és fertőzések idején. Gyökere és virágzata egyaránt hatékonyan támogatja a gyulladások csökkentését és a gyorsabb felépülést. Hosszú ideje használják népi gyógyászatban megfázás és légúti panaszok kezelésére.

Csalángyökér és levél (Urtica dioica)

A csalán gyökere és levele méregtelenítő hatású, elősegíti a szervezet salaktalanítását és a vér tisztítását. Emellett gyulladáscsökkentő tulajdonságai miatt hozzájárulhat az immunrendszer megerősítéséhez és az általános egészség javításához. A csalán a hagyományos orvoslásban évszázadok óta ismert, sokoldalú gyógynövényként.

Fotó: csfk.hu
Fotó: csfk.hu

További információk a Csolnoky Ferenc korház hivatalos oldalán olvashatók. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu