Az augusztusi kert legjobb választásai – immunerősítő és méregtelenítő hatása van

A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház augusztusi ajánlásában két erőteljes hatású gyógynövényt emelnek ki: a kasvirágot és a csalánt. Ezek a növények kiemelkedő szerepet játszanak nemcsak a népi gyógyászatban, hanem mindennapi életünk során is, amikor immunrendszerünket szeretnénk erősíteni vagy méregtelenítő, tisztító kúrát tervezünk.

Az egyik augusztusi növény a Kasvirág, ami az egyik leghatékonyabb a megfázásra

Fotó: csfk.hu

Az augusztus gyógynövényei

Kasvirág (Echinacea)

A kasvirág az immunrendszer természetes erősítője, mely segíti a szervezet védekezőképességének fokozását megfázás és fertőzések idején. Gyökere és virágzata egyaránt hatékonyan támogatja a gyulladások csökkentését és a gyorsabb felépülést. Hosszú ideje használják népi gyógyászatban megfázás és légúti panaszok kezelésére.

Csalángyökér és levél (Urtica dioica)

A csalán gyökere és levele méregtelenítő hatású, elősegíti a szervezet salaktalanítását és a vér tisztítását. Emellett gyulladáscsökkentő tulajdonságai miatt hozzájárulhat az immunrendszer megerősítéséhez és az általános egészség javításához. A csalán a hagyományos orvoslásban évszázadok óta ismert, sokoldalú gyógynövényként.

Fotó: csfk.hu

További információk a Csolnoky Ferenc korház hivatalos oldalán olvashatók.