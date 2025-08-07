1 órája
Az augusztusi kert legjobb választásai – immunerősítő és méregtelenítő hatása van
Két hatékony gyógynövényt ajánlunk immunerősítésre és méregtelenítésre. Augusztusban ezek a legjobb választások.
A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház augusztusi ajánlásában két erőteljes hatású gyógynövényt emelnek ki: a kasvirágot és a csalánt. Ezek a növények kiemelkedő szerepet játszanak nemcsak a népi gyógyászatban, hanem mindennapi életünk során is, amikor immunrendszerünket szeretnénk erősíteni vagy méregtelenítő, tisztító kúrát tervezünk.
Az augusztus gyógynövényei
Kasvirág (Echinacea)
A kasvirág az immunrendszer természetes erősítője, mely segíti a szervezet védekezőképességének fokozását megfázás és fertőzések idején. Gyökere és virágzata egyaránt hatékonyan támogatja a gyulladások csökkentését és a gyorsabb felépülést. Hosszú ideje használják népi gyógyászatban megfázás és légúti panaszok kezelésére.
Csalángyökér és levél (Urtica dioica)
A csalán gyökere és levele méregtelenítő hatású, elősegíti a szervezet salaktalanítását és a vér tisztítását. Emellett gyulladáscsökkentő tulajdonságai miatt hozzájárulhat az immunrendszer megerősítéséhez és az általános egészség javításához. A csalán a hagyományos orvoslásban évszázadok óta ismert, sokoldalú gyógynövényként.
További információk a Csolnoky Ferenc korház hivatalos oldalán olvashatók.
