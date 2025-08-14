1 órája
Augusztusi szárnycsend
Az augusztusi délután aranysárgára szűri a napfényt, és a rét peremén, mintha apró kék szikrák pattannának ki a levegőből, felröppennek a boglárkalepkék.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
Szárnyuk tövének kékje nem egyszerű szín – inkább egy nyári égdarab, amit a szél tévedésből a fű közé ejtett. Ahogy libbennek, minden mozdulatukban ott a könnyedség és a nyár végi nyugalom. Nem sietnek. Tudják, hogy a napfény most a legszelídebb, és hogy az augusztus vége nem a búcsúról, hanem a beteljesedett időről szól.
A boglárkalepkék ilyenkor a nyár legfinomabb emlékeit, a napsugarak melegét gyűjtik – és aki megáll egy pillanatra, talán meglátja bennük a csendet is, amit csak a szárnyaik suttogása tör meg.
Augusztusi szárnycsendFotók: Fülöp Ildikó/Napló