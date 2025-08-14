augusztus 14., csütörtök

Augusztusi szárnycsend

Az augusztusi délután aranysárgára szűri a napfényt, és a rét peremén, mintha apró kék szikrák pattannának ki a levegőből, felröppennek a boglárkalepkék.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Szárnyuk tövének kékje nem egyszerű szín – inkább egy nyári égdarab, amit a szél tévedésből a fű közé ejtett. Ahogy libbennek, minden mozdulatukban ott a könnyedség és a nyár végi nyugalom. Nem sietnek. Tudják, hogy a napfény most a legszelídebb, és hogy az augusztus vége nem a búcsúról, hanem a beteljesedett időről szól.

A boglárkalepkék ilyenkor a nyár legfinomabb emlékeit, a napsugarak melegét gyűjtik – és aki megáll egy pillanatra, talán meglátja bennük a csendet is, amit csak a szárnyaik suttogása tör meg.

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

 

 

