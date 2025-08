Érdemes vigyázni, ha Budapestről autózol haza – szuperszámítógép figyeli az autópályán, hogyan vezetsz

Az M1–M7 autópálya közös szakaszán világszinten is kimagasló fejlesztést fejeztek be: nemrég helyezték üzembe azt a rendszert, amelyet egy szuperszámítógép támogat. Ez az autópálya mentén működő innováció a forgalom valós idejű érzékelésével és modellezésével a jövő közúti közlekedésének egyik alapvető eleme lesz. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem pénteki közlése szerint ez a megoldás jelentős előrelépést jelent a közlekedésbiztonság és hatékonyság terén – írja a feol.hu.

Az autópálya új szakasza hamarosan bővül, és okos technológiával lesz felszerelve

Fotó:Látványtervek: BME/feol.hu

Az autópálya folyamatosan fejlődik

A Magyar Közút közleménye szerint az M1–M7 autópálya budaörsi, mintegy 800 méteres szakaszán 39 különféle szenzort telepítettek, amelyek valós időben követik a járművek mozgását mindkét úttesten. Az így gyűjtött adatokat folyamatosan továbbítják a cég adatközpontjában működő szuperszámítógéphez. A rendszerben radarok, lézeres távérzékelők (LIDAR), hőkamerák és többféle optikai kamera, valamint mesterséges intelligencia-alapú modellek segítségével egy „digitális iker” jön létre, amely valós időben megjeleníti az autópálya tereptárgyait és az összes közlekedő járművet. Ez a megoldás ideális platformot biztosít a vezetőtámogató és önvezető rendszerek teszteléséhez is.

Az M1–M7 közös szakasza tovább bővül és okosodik: az eddigi 800 méteres okos autópálya-szakasz hamarosan 1500 méteresre nő, ezzel jelentősen bővítve a tesztelési lehetőségeket. A rendszer alkalmassá válik arra is, hogy kiszűrjék a veszélyesen közlekedő járműveket, például a jobbra tartási kötelezettség vagy követési távolság be nem tartását, és figyelmeztetni lehet a többi autóst a veszélyre, így el lehet kerülni például ráfutásos baleseteket is.

