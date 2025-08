Az egykorvolt resztelt májaktól Chris Rea baritonjáig

Július 30.

Ha jól emlékszem, legutóbb a pacal méltatásánál hagytam abba a naplóbejegyzéseket. Az apropót Szkladányi András hiány- és hézagpótló monumentális alapműve, a Fülétől a farkáig szolgáltatta, amelyet azóta is kedvtelve és haszonnal forgatok. Elidőzöm életem azon, mai szemmel bizarr szakaszain, amikor májhoz és pacalhoz protekcióval (pult alól, ez volt a szakzsargon) lehetett csak hozzájutni a hentesnél, aztán azokon is, amikor már összehasonlító elemzés alá vethettem a smichovi hentesek által kínált pacallevest az erdélyi pacalcsorbával, és megismerhettem az olasz verziót is (trippa), amire némi parmeggiano, esetleg pecorino is kerül.

Elmerengek egykorvolt resztelt májakon (az édesanyám által vitt budapesti Hosszúhegyi borozó egyik slágerkajájának számított, az utcán állt érte a teherautó-sofőrökből, labdarúgókból és színészekből verbuválódott sor) és ikonikus pájslikon (Sopron, Gyógygödör, és jelenleg is tudok egy klasszikus önkit, ahol folyamatosan műsoron van), sőt még a nullás-tízes évekbeli első hosszú Magyar Nemzet-es korszakom is, amikor a legendás Magazin hasábjain szerénységem mellett olyan szerzőkkel találkozhatott az olvasó, mint (a teljesség legteljesebb igénye nélkül) Csukás István, Lázár Ervin, Fehér Béla, Sándor György, Száraz Miklós György, Temesi Ferenc. És ott és akkor robbantotta ki a gasztroforradalmat a szenzációs szerzőpáros, a bűvös szakácsok, Molnár B. Tamás és Bittere Dóra. Ők írták a könyv prológusát, és ez azért jelent valamit, nem is keveset. Az előszóban többek között megemlékeznek a mű előképének és az orrától a farkáig filozófia kiáltványának tekinthető, Fergus Henderson által jegyzett Nose to Tail Eating: A Kind of British Cooking című szakácskönyvről. Aminek egyébként a következő volt a mottója. „Ha már vagyunk olyan tapintatlanok egy állattal szemben, hogy levágjuk, akkor az a legkevesebb, hogy minden részét elfogyasztjuk, hiszen rengeteg izgalmas állag és íz létezik a színhúsokon kívül.”

Július 31.

A rock and rollt művészi szintre emelők táborában nem ritka, ha valaki írásra (is) adja a fejét. Nem önéletrajzokra gondolok, amelyeket többnyire újságírók segítségével hoznak létre a sztárok, azokkal Dunát lehetne rekeszteni, hanem irodalomra. Mint például Bob Dylan, Nick Cave vagy éppen Leonard Cohen. Utóbbi olyan csodás dalok szerzője, mint például a Suzanne, a Hallelujah és a Híres kék esőkabát; több mint ötven albumot jelentetett meg, számtalan zenei és irodalmi díj birtokosa, versben és prózában is maradandót alkotott. Huszonévesen adta írásra a fejét, ennek egyik pompás lenyomata a nemrég magyarul is megjelent Leprások balettje című kötet, ami a címadó regényen kívül tizenhat novellát tartalmaz, és még egy rádiójáték is belefért. Az írásokat sötét humor, néhol kafkai abszurd jellemzi és ahogyan a Guardian kritikusa a szöget a feje közepén eltalálva megjegyezte, poétikája szerint perfekcionista, pszichológiai alapállása szerint hibbant. Tény, hogy Cohen az őszinteség és a kegyetlenség keskeny határmezsgyéjén táncol, egyszerre meditatív és játékos, meglepő és provokatív. És az is, hogy huszonéves korukban kevesen jutnak el eddig a szintig.