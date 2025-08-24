augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Családi nap

1 órája

Az együtt átélt élmények erősítik a közösséget (+ videó)

Címkék#ajkai#bolgárkert#családi nap#Bódéért Hagyományőrző Egyesület

Harmadik alkalommal szervezte meg a Bódéért Hagyományőrző Egyesület a családi napot augusztus 23-án a az ajkai bolgárkertben. A rendezvényen több mint félezer látogató vett részt, nemcsak Bódéról, hanem az egész városból.

Tisler Anna

Köszöntőjében Tolnai Zsanett, az egyesület elnöke kijelentette, ők még mindig hisznek abban, hogy a valódi kapcsolatok nem az online térben, hanem a bogrács mellett, egy padon ülve vagy egy tánc közben születnek. A családi nap nem csupán egy rendezvény, hanem a közösségről, az összefogásról és a jó hangulatról szól. Az együtt átélt élmények még erősebbé, összetartóbbá teszik a közösséget. 

A Veterán Járművek Baráti Köre Ajka tagjai sok régi autóval és motorral látogattak ki
Fotó: Tisler Anna

A délutánon minden korosztály talált elfoglaltságot. A gyerekeket hétpróba várta, a sikeres teljesítők ajándékot kaptak. Volt állatsimogató, íjászat, arcfestés, légvár. A Rendeki BMX Cross SE biciklis bemutatója nagy érdeklődés mellett zajlott. A Veterán Járművek Baráti Köre Ajka tagjai sok régi autóval és motorral látogattak ki. Weinpel Tibor elnöktől megtudtuk, hogy sokan érdeklődtek, nézelődtek. A városnéző kisvonat a belvárosból vitte ki az érdeklődőket, majd több kört tett meg a bolgárkert és a Jókai-bányai szabadidőpark között. 

A gyerekeket különös élmény várta, ellátogatott hozzájuk a rózsaszín unikornis, aki zenére megtornáztatta őket. A zenés és táncos programok idejére benépesült a színpad előtti tér. A műsort Simonyai Anasztázia énekes kezdte, majd a fennállása 30. évfordulóját ünneplő Dinamik Rock and Roll Klub formációi tartottak bemutatót. A Táltosok Társulata színjátszó csoport egy vidám darabbal készült, majd Lorbert Tamás énekelt. A családi nap éjszakáig tartó bállal ért véget. 

 

