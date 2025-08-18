augusztus 18., hétfő

Különleges atmoszféra

57 perce

Fotókon a vörösben izzó balatoni villa – Hátborzongatóan gyönyörű és baljós, íme a története

Elhagyatott villa áll a Balaton felett. A Badacsony hegy titkos épülete még mindig vonzza a kíváncsi tekinteteket, akik a múlt titkait szeretnék felfedezni.

Veol.hu

 A Badacsony oldalában megbúvó Mező–Szegedy-villa egykor a Balaton környéki társasági élet központja volt, ahol irodalmi estekre, borkóstolókra és családi eseményekre gyűltek össze a vendégek. Ma már elhagyatottan áll, de a falak még mindig őrzik a múlt emlékeit: a borászat történetét, a társasági események hangulatát és a korabeli élet mindennapjait. A látogatók így egyszerre találkozhatnak a történelemmel és a hely különleges atmoszférájával.

Badacsony elhagyatott villája régóta vonzza a kíváncsi látogatókat, tele titkokkal Fotó: Fotó: Magyarország elhagyottan - BCO urbex
Badacsony elhagyatott villája régóta vonzza a kíváncsi látogatókat
Fotó: Magyarország elhagyottan – BCO urbex 

A Badacsony elhagyatott villája

A villa névadója, Szegedy Georgina és férje, dr. Pető Ernő szombathelyi sebészorvos az 1920-as években vásárolta meg a birtokot. Az épület egykor borászatként is működött, a pince-présház pedig a helyi szőlőtermesztés és borkultúra szimbóluma volt. Az erkélyekről lélegzetelállító panoráma nyílt a Balatonra, és a villa a társasági élet központjává vált: irodalmi estek, borkóstolók és családi ünnepségek zajlottak itt. A helyi történetek szerint a villa vendégei között olyan neves személyek is megfordultak, mint Jókai Mór, aki az itt látott tájból és történetekből merített ihletet. A villa nemcsak a borászati élményekről, hanem a kultúráról és a társasági események hangulatáról is híres volt, így a múlt romantikája ma is érezhető a romos falak között. 

Az évtizedek során a villa elhagyatottá vált, a falak megrepedeztek, a kertet benőtte a gaz. Az egykor pompás épület most a letűnt idők néma tanúja, mégis magával ragadó: a látogatók könnyen elképzelhetik, milyen élet zajlott itt a 20. század első felében.

Fotó: Fotó: Magyarország elhagyottan - BCO urbex
Fotó: Fotó: Magyarország elhagyottan – BCO urbex 

Ma a Mező–Szegedy-villa nemcsak a történelem szerelmeseinek nyújt élményt, hanem a természetjáróknak is. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén fekvő villa környéke számos túrázási lehetőséget kínál, miközben a múlt titkai is felfedezhetők. Érdekes, titokzatos, romantikus és kicsit hátborzongató – a villa tökéletes célpont azoknak, akik a Balaton rejtett történelmi kincseit szeretnék felfedezni.

Fotó: Magyarország elhagyottan - BCO urbex
Fotó: Magyarország elhagyottan – BCO urbex 
Fotó: Magyarország elhagyottan - BCO urbex
Fotó: Magyarország elhagyottan – BCO urbex 

 

Fotó: Magyarország elhagyottan - BCO urbex
Fotó: Magyarország elhagyottan – BCO urbex 

 

 

