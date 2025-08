A szürkebarát és a szürke marha ünnepe Badacsonyban (galéria + videó)

Augusztus 2-án rendezték meg A Badacsonyi Szürkebarát és a Magyar Szürke Marha Ünnepét Badacsonytördemicen, ahol három napon át a hagyományok, a borok és a magyar konyha kapta a főszerepet. A badacsonyi rendezvényt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő és Csonka Gergő polgármester közösen nyitotta meg, a látogatók pedig többek között a karcagi birkapörköltet is megkóstolhatták.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő (középen) és Csonka Gergő polgármester a Zöldikék tánccsoport tagjaival

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Badacsony gazdag hagyományokat őriz

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő kiemelte, hogy A Badacsonyi Szürkebarát és a Magyar Szürke Marha Ünnepe mára nemcsak Badacsonytördemic egyik legrégebbi közösségi eseménye, hanem a Balaton-felvidék egyik meghatározó gasztronómiai találkozóhelyévé nőtte ki magát. – Ez a rendezvény nemcsak az ételekről és italokról szól, hanem arról is, hogy különböző tájegységek lakói találkoznak, megismerik egymás kultúráját, és új barátságok szövődnek – fogalmazott. A képviselő hangsúlyozta, hogy a fesztivál évről évre erősíti a badacsonytördemiciek helyi identitását és hozzájárul ahhoz, hogy a település országosan is ismertté váljon. – Ez a rendezvény már egy emberöltő óta évről évre megrendezésre kerül, ami önmagában is nagy érték – fogalmazott.

A polgármester beszédében hangsúlyozta, milyen különleges alkalom, hogy két gasztronómiai hungarikum, a szürke marha és a birka egyszerre szerepelhet egy eseményen. Kiemelte a meghívott vendégek, a karcagi önkormányzat és főzőcsapat áldozatos munkáját, akik nélkül a híres karcagi birkapörkölt sem kerülhetett volna a tányérokra. A szervezést többek között a Balaton Fejlesztési Tanács és a Magyar Szürkemarha Tenyésztők Egyesülete is támogatta.

A Badacsonyi Szürkebarát és a Magyar Szürke Marha Ünnepe ismét bizonyította, hogy a hagyományok ápolása és a gasztronómia szeretete milyen erős közösséget kovácsolhat. Az ízek, a zene és a tánc mellett a találkozások és a barátságok is a rendezvény fontos részei voltak, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Badacsonytördemic és testvértelepülései évről évre egyre szorosabbra fűzzék kapcsolatukat. A fesztivál így nemcsak a múlt tisztelete, hanem a jövő építése is egyben.