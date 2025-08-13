augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elfeledett alagutak

2 órája

Badacsony titkos járatai – legenda vagy valóság?

Címkék#Badacsony#legenda#pincefal#Balaton#titok

A föld alatt rejtőző járatok története évszázadok óta izgatja a képzeletet. A legenda szerint a Badacsony mélye titkos összeköttetéseket őriz múlt és jelen között.

Seres Elizabeth

A Badacsony északi lejtőin, a szőlősorok között megbúvó régi présházak körül évszázadok óta szövődnek különös történetek a föld alatt húzódó titkos járatokról. A helyiek mesélnek arról, hogy ezek az alagutak a hegy mélyén kanyarognak, összekötve a szőlőhegy különböző pontjait, sőt, egyes legendák szerint akár a Balaton partjáig is elérnek, így titkos menekülőútvonalakat alkotva.

Badacsony Kisfaludy Présház Fotó:fototar.dokkozpont.hu
Badacsony titkos pincéi legendák és régészeti kutatások között élnek tovább – Badacsony, Kisfaludy Présház 
Fotó:fototar.dokkozpont.hu

Badacsony titkai évszázadok óta élnek

A legenda több változatban él. Az egyik szerint a 16–17. század török dúlásai idején a járatok menedékhelyként szolgáltak a falusiak számára. A sötét, hűvös folyosókon gyerekek és asszonyok lapultak meg, miközben odakint a portyázók vonultak. Egy másik történet a 19. századi betyárvilághoz köti a titkos utakat: állítólag itt rejtették el a zsákmányt, a bort, sőt, fegyvereket is, miközben a felszínen a pandúrok hajtották a bujdosókat.

A szóbeszéd még színesebb, ha hozzáadjuk a csempészek históriáit: a Balaton felől éjjel érkező ladikok rakományát állítólag föld alatti csatornákon vitték fel a hegyoldalba, elkerülve az adószedők és hatóságok figyelmét.

Régészeti szempontból a bizonyítékok azonban szűkösek. Bár több, akár 150 éves, kőboltozatos pince előkerült a környéken, ezek legtöbbször önálló gazdasági építmények, nem összefüggő járatrendszerek. A vulkanikus bazalt nehezen vájható, így a több száz méteres, összekötött alagutak építése hatalmas erőfeszítést kívánt volna. A történészek többsége inkább kisebb, egymástól független pincék láncolatát tartja valószínűnek – ám azt ők sem tagadják, hogy rövidebb, titkos folyosók létezhettek.

És itt kezdődik a legenda igazi varázsa. Mert minden, amit nem tudunk teljes bizonyossággal, teret ad a képzeletnek. A Badacsony mélye még ma is számos titkot őrizhet és ki tudja, talán egy nap, egy omladékos pincefal mögött valóban megtalálják azt a bejáratot, amelyen át egykor bort, embereket vagy titkokat szállítottak a hegy gyomrában. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu