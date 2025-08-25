augusztus 25., hétfő

Titkos pince és történelmi falak: Badacsonytördemic plébániája újjászületik (galéria)

Badacsonytördemic központjában új életre kel a falu egyik legfontosabb épületegyüttese. A templom mellett álló plébániát és bazaltkő pincéjét hamarosan felújítják.

Seres Elizabeth

Badacsonytördemic szívében áll a Szent Mihály-templom és a hozzá tartozó plébánia, amelyek évszázadok óta a falu lelki és közösségi központjai. A plébánia alatt megbúvó, bazaltkőből épült pince különleges emlékhely, amely most felújítás előtt áll, hogy a múlt titkai mellett a jövő közösségi élményeinek is otthont adhasson.

Csonka Gergő, Badacsonytördemic polgármestere a plébánia alatt megbúvó, bazaltkőből épült pincében
Fotó: Fülöp Ildikó

Bazaltkő falak őrzik a régi titkokat

A plébánia története 1297-ig nyúlik vissza, amikor a település önálló plébániává vált. Az évszázadok során tűzvészek, újjáépítések és kisebb-nagyobb átalakítások formálták a mai épületet. A 1905-ben elkészült neogótikus templom monumentális mérete ma is lenyűgözi a látogatókat, különösen, ha tudjuk, hogy eredetileg egy tervezési tévedés miatt építették meg ekkora méretben.

Itt keresztelték meg Bódi Mária Magdolnát 1921. augusztus 15-én. A fiatal nő 1945-ben, Litéren halt vértanúhalált, amikor a szovjet katonák támadását visszautasítva az életét adta tisztaságáért. Ma a templom falán emléktábla őrzi a nevét.

Csonka Gergő, Badacsonytördemic polgármestere lapunknak nyilatkozva elmondta, az épület alatti bazaltkő pince igazi ritkaság, amelyet sok helyi is csak hírből ismer. Vastag bazaltfalai a Balaton-felvidék vulkanikus múltját idézik, boltíves kialakítása pedig egyedülálló hangulatot áraszt. Belépve az ember azonnal megérzi a hűvös levegőt, a kőből áradó csendet és azt a különös időtlenséget, amit csak az ilyen föld alatti terek tudnak nyújtani. Egykor a plébánia borospincéjeként és raktáraként szolgált, ma azonban sokkal többre lenne hivatott: a hely tökéletesen alkalmas kisebb kiállítások, történelmi tárlatok, koncertek vagy akár zarándoklatokhoz kapcsolódó programok megtartására. A boltíves mennyezet és a masszív falak olyan akusztikát teremtenek, amely bensőséges és különleges élményt ígér a látogatóknak.

Méltó környezetet teremt Badacsonytördemic történelmi örökségének bemutatására

A templom és a plébánia épülete megérett a korszerűsítésre. A tervek szerint nemcsak a falak és a belső terek újulnak meg, hanem a pince is rendezettebb, látogatható formát kap. Ez nemcsak a helyieknek jelent majd örömet, hanem a Badacsonyba látogató turisták számára is új élményt nyújt: a bazalt mélyébe ereszkedve egyszerre találkozhatnak a természet és a történelem lenyomatával - hangsúlyozta Csonka Gergő.

A polgármester hozzátette, a plébánia több mint épület: a falu közösségi életének szíve. A felújítás remélhetőleg új lendületet ad a rendezvényeknek, zarándoklatoknak, és méltó környezetet teremt Badacsonytördemic történelmi örökségének bemutatására. A bazaltfalak és a titkos pince pedig továbbra is várják, hogy a látogatók felfedezzék őket immár méltó, megújult formában.

Fotók: Fülöp Ildikó/ Napló

 

