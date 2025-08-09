1 órája
Ősi titkok nyomában – Fosszíliák a Bakony mélyéről, és a Pannon-tenger hagyatéka
A miocén kori Pannon-tenger már régen eltűnt, de öröksége ma is körülveszi a Balaton vidékét. Olajmezők, borostyán, termálfürdők és páratlan ősmaradványok a bakonyban– mind ennek a letűnt vízvilágnak az ajándékai, amelyeket a Veszprém megyében élők, a mai napig élvezhetnek és őrizhetnek.
Több millió évvel ezelőtt, a mai Kárpát-medencét egy hatalmas, sekély víztömeg borította el: a Pannon-tenger. Ez a beltenger – amely méretében vetekedett a mai Balti-tengerrel – a környező hegységek felemelkedése miatt elszigetelődött az óceánoktól. Vize eleinte sós volt, majd a beömlő folyók édesvízzé változtatták. Az itt lerakódott üledékek és az egykori élővilág máig hatással vannak a térség gazdaságára, geológiájára és kultúrájára. A Bakony hegység ekkor szigetként emelkedett ki a sekély víztömegből. Az itt lerakódott üledékekből máig előkerülnek kagylók, csigák és halcsontok fosszíliái, amelyek bizonyítják, hogy a térség gazdag élővilággal rendelkezett. A Bakony peremén ma is felfedezhetők olyan kőzetrétegek, amelyek a Pannon-tenger part menti környezetében keletkeztek, árulkodva az egykori klímáról és vízmélységről.
Paleontológiai kincsek a Bakonyból, és a Pannon-tenger mélyéről
A Balaton medencéje jóval a Pannon-tenger eltűnése után alakult ki, de létrejöttét mégis befolyásolták a beltenger üledékei. A tavat körülvevő dombok és fennsíkok nagy része egykori tengerfenék-lerakódásokból áll, amelyek a tó vizét tápláló talajvízrendszer kialakulásában is szerepet játszanak. A Balaton környékének termékeny talaja, valamint a geotermikus források jelenléte mind a Pannon-tenger geológiai örökségének köszönhető, összekötve a múlt vízvilágát a mai turisztikai és természeti értékekkel.
Az 5 jelentősebb geotermikus forrás Veszprém megye és a Balaton környékéről, amelyek kapcsolódnak a Pannon-tenger geológiai örökségéhez:
- Hévízi-tó – A világ legnagyobb természetes, tőzegágyas termáltava, amelynek forrása 38 °C-os meleg vizet hoz a felszínre.
- Tapolcai-tavasbarlang – A barlang vizét meleg, kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos források táplálják.
- Csisztapusztai termálforrás – A Balaton délnyugati csücskénél fakadó, 42 °C-os gyógyvízforrás.
- Pápa–Várkertfürdő termálkútja – A 80 °C-os vizet adó kút gyógyászati célra és fűtésre is használható.
- Balatonfüredi savanyúvíz-források –Ásványi anyagban gazdag vizek, amelyeket a geotermikus hatások formáltak.
Kőolaj és földgáz – a mélyben rejtőző energia
A Pannon-tenger több millió éves üledékei nemcsak agyagban és homokban gazdagok, hanem szerves anyagban is. Az elpusztult planktonok és algák maradványai az évmilliók alatt kőolajjá és földgázzá alakultak. A Kárpát-medence mai energiahordozó-lelőhelyei – például az alföldi gázmezők vagy a zalai olajkutak – nagyrészt ennek az egykori beltengernek köszönhetik létüket. Ez a geológiai örökség ma is kulcsfontosságú Magyarország energiaellátásában.
Borostyán – a Pannon-tenger aranya
A környező ősi erdők fáiból kicsorgó gyanta a folyók révén a Pannon-tenger partvidékére jutott, ahol megkövesedett, és borostyán formájában fennmaradt. Ezek a féldrágakövek gyakran zárványként őrzik meg több millió évvel ezelőtti rovarok testét, így nemcsak ékszerként értékesek, hanem paleontológiai szempontból is felbecsülhetetlenek. Magyarországon főként a Mátra és a Zemplén területéről kerültek elő ilyen leletek. A világhíres Jurassic Park című film tudósai több millió évig borostyánkőben tárolt DNS felhasználásával hozták létre újból a rég kihalt dinoszauruszok populációját.
Termálfürdők – a mélyvíz melege
A Pannon-tenger üledékei vastag, vízzáró rétegeket képeztek, amelyek alatt forró víz halmozódott fel. Ennek köszönhető, hogy ma Magyarország termálfürdőkben egyik leggazdagabb országa Európában. Hévíz, Hajdúszoboszló, Zalakaros vagy Bük fürdői mind részben a Pannon-tenger geológiai örökségének köszönhetik létezésüket.
Paleontológiai kincsek – élet a kréta után
Bár a Pannon-tenger jóval a dinoszauruszok kihalása után létezett, üledékeiből így is számos érdekes paleontológiai lelet került elő. Halcsontvázak, kagylók, csigák, sőt édesvízi fókafélék maradványai is bizonyítják, milyen változatos élővilág élt a beltengerben. A közelmúlt egyik különleges felfedezése egy több millió éves édesvízi delfinszerű állat koponyája volt, amely új adatokat szolgáltat a Pannon-tenger ökológiájáról.
A Pannon-tenger üzenete
Ma már csak a térség geológiája, ásványkincsei, termálvizei és fosszíliái mesélnek erről az egykori vízvilágról. A kőolaj, földgáz, borostyán és termálfürdők mind ennek a letűnt kornak a lenyomatai, míg a paleontológiai leletek segítenek megérteni, hogyan változott az élet a Kárpát-medencében az elmúlt évmilliók során. A Pannon-tenger története arra emlékeztet, hogy a Föld múltjának megőrzése egyben a jövőnk kulcsa is.
