Ősi titkok nyomában – Fosszíliák a Bakony mélyéről, és a Pannon-tenger hagyatéka

Több millió évvel ezelőtt, a mai Kárpát-medencét egy hatalmas, sekély víztömeg borította el: a Pannon-tenger. Ez a beltenger – amely méretében vetekedett a mai Balti-tengerrel – a környező hegységek felemelkedése miatt elszigetelődött az óceánoktól. Vize eleinte sós volt, majd a beömlő folyók édesvízzé változtatták. Az itt lerakódott üledékek és az egykori élővilág máig hatással vannak a térség gazdaságára, geológiájára és kultúrájára. A Bakony hegység ekkor szigetként emelkedett ki a sekély víztömegből. Az itt lerakódott üledékekből máig előkerülnek kagylók, csigák és halcsontok fosszíliái, amelyek bizonyítják, hogy a térség gazdag élővilággal rendelkezett. A Bakony peremén ma is felfedezhetők olyan kőzetrétegek, amelyek a Pannon-tenger part menti környezetében keletkeztek, árulkodva az egykori klímáról és vízmélységről.

Évmilliókkal ezelőtt a Bakony szárazföldi kiemelkedésként magasodott a Pannon-tenger hullámai fölé, üledékeiből pedig ma is előkerülnek fosszíliák

Kép: wikipédia

Paleontológiai kincsek a Bakonyból, és a Pannon-tenger mélyéről

A Balaton medencéje jóval a Pannon-tenger eltűnése után alakult ki, de létrejöttét mégis befolyásolták a beltenger üledékei. A tavat körülvevő dombok és fennsíkok nagy része egykori tengerfenék-lerakódásokból áll, amelyek a tó vizét tápláló talajvízrendszer kialakulásában is szerepet játszanak. A Balaton környékének termékeny talaja, valamint a geotermikus források jelenléte mind a Pannon-tenger geológiai örökségének köszönhető, összekötve a múlt vízvilágát a mai turisztikai és természeti értékekkel.

Az 5 jelentősebb geotermikus forrás Veszprém megye és a Balaton környékéről, amelyek kapcsolódnak a Pannon-tenger geológiai örökségéhez:

Hévízi-tó – A világ legnagyobb természetes, tőzegágyas termáltava, amelynek forrása 38 °C-os meleg vizet hoz a felszínre.

Tapolcai-tavasbarlang – A barlang vizét meleg, kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos források táplálják.

Csisztapusztai termálforrás – A Balaton délnyugati csücskénél fakadó, 42 °C-os gyógyvízforrás.

Pápa–Várkertfürdő termálkútja – A 80 °C-os vizet adó kút gyógyászati célra és fűtésre is használható.

Balatonfüredi savanyúvíz-források –Ásványi anyagban gazdag vizek, amelyeket a geotermikus hatások formáltak.

Kőolaj és földgáz – a mélyben rejtőző energia

A Pannon-tenger több millió éves üledékei nemcsak agyagban és homokban gazdagok, hanem szerves anyagban is. Az elpusztult planktonok és algák maradványai az évmilliók alatt kőolajjá és földgázzá alakultak. A Kárpát-medence mai energiahordozó-lelőhelyei – például az alföldi gázmezők vagy a zalai olajkutak – nagyrészt ennek az egykori beltengernek köszönhetik létüket. Ez a geológiai örökség ma is kulcsfontosságú Magyarország energiaellátásában.