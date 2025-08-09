augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Évmilliók természeti kincsei

1 órája

Ősi titkok nyomában – Fosszíliák a Bakony mélyéről, és a Pannon-tenger hagyatéka

Címkék#bakony#Pannónia#termálfürdő#borostyán#tudomány

A miocén kori Pannon-tenger már régen eltűnt, de öröksége ma is körülveszi a Balaton vidékét. Olajmezők, borostyán, termálfürdők és páratlan ősmaradványok a bakonyban– mind ennek a letűnt vízvilágnak az ajándékai, amelyeket a Veszprém megyében élők, a mai napig élvezhetnek és őrizhetnek.

Csizi Péter

Több millió évvel ezelőtt, a mai Kárpát-medencét egy hatalmas, sekély víztömeg borította el: a Pannon-tenger. Ez a beltenger – amely méretében vetekedett a mai Balti-tengerrel – a környező hegységek felemelkedése miatt elszigetelődött az óceánoktól. Vize eleinte sós volt, majd a beömlő folyók édesvízzé változtatták. Az itt lerakódott üledékek és az egykori élővilág máig hatással vannak a térség gazdaságára, geológiájára és kultúrájára. A Bakony hegység ekkor szigetként emelkedett ki a sekély víztömegből. Az itt lerakódott üledékekből máig előkerülnek kagylók, csigák és halcsontok fosszíliái, amelyek bizonyítják, hogy a térség gazdag élővilággal rendelkezett. A Bakony peremén ma is felfedezhetők olyan kőzetrétegek, amelyek a Pannon-tenger part menti környezetében keletkeztek, árulkodva az egykori klímáról és vízmélységről.

Évmilliókkal ezelőtt a Bakony szárazföldi kiemelkedésként magasodott a Pannon-tenger hullámai fölé, üledékeiből pedig ma is előkerülnek fosszíliák
Évmilliókkal ezelőtt a Bakony szárazföldi kiemelkedésként magasodott a Pannon-tenger hullámai fölé, üledékeiből pedig ma is előkerülnek fosszíliák
Kép: wikipédia

Paleontológiai kincsek a Bakonyból, és a Pannon-tenger mélyéről

A Balaton medencéje jóval a Pannon-tenger eltűnése után alakult ki, de létrejöttét mégis befolyásolták a beltenger üledékei. A tavat körülvevő dombok és fennsíkok nagy része egykori tengerfenék-lerakódásokból áll, amelyek a tó vizét tápláló talajvízrendszer kialakulásában is szerepet játszanak. A Balaton környékének termékeny talaja, valamint a geotermikus források jelenléte mind a Pannon-tenger geológiai örökségének köszönhető, összekötve a múlt vízvilágát a mai turisztikai és természeti értékekkel.

Az 5 jelentősebb geotermikus forrás Veszprém megye és a Balaton környékéről, amelyek kapcsolódnak a Pannon-tenger geológiai örökségéhez:

  • Hévízi-tó – A világ legnagyobb természetes, tőzegágyas termáltava, amelynek forrása 38 °C-os meleg vizet hoz a felszínre.
  • Tapolcai-tavasbarlang – A barlang vizét meleg, kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos források táplálják.
  • Csisztapusztai termálforrás – A Balaton délnyugati csücskénél fakadó, 42 °C-os gyógyvízforrás.
  • Pápa–Várkertfürdő termálkútja – A 80 °C-os vizet adó kút gyógyászati célra és fűtésre is használható.
  • Balatonfüredi savanyúvíz-források –Ásványi anyagban gazdag vizek, amelyeket a geotermikus hatások formáltak.

Kőolaj és földgáz – a mélyben rejtőző energia

A Pannon-tenger több millió éves üledékei nemcsak agyagban és homokban gazdagok, hanem szerves anyagban is. Az elpusztult planktonok és algák maradványai az évmilliók alatt kőolajjá és földgázzá alakultak. A Kárpát-medence mai energiahordozó-lelőhelyei – például az alföldi gázmezők vagy a zalai olajkutak – nagyrészt ennek az egykori beltengernek köszönhetik létüket. Ez a geológiai örökség ma is kulcsfontosságú Magyarország energiaellátásában.

Borostyán – a Pannon-tenger aranya

A környező ősi erdők fáiból kicsorgó gyanta a folyók révén a Pannon-tenger partvidékére jutott, ahol megkövesedett, és borostyán formájában fennmaradt. Ezek a féldrágakövek gyakran zárványként őrzik meg több millió évvel ezelőtti rovarok testét, így nemcsak ékszerként értékesek, hanem paleontológiai szempontból is felbecsülhetetlenek. Magyarországon főként a Mátra és a Zemplén területéről kerültek elő ilyen leletek. A világhíres Jurassic Park című film tudósai több millió évig borostyánkőben tárolt DNS felhasználásával hozták létre újból a rég kihalt dinoszauruszok populációját.
 

Korábban is találtak borostyánba zárt gekkómaradványokat, de ez a 44 millió éve tökéletesen megőrződött példány páratlan ritkaság Oroszországból.
Fotó:paleotop.blog.hu

 Termálfürdők – a mélyvíz melege

A Pannon-tenger üledékei vastag, vízzáró rétegeket képeztek, amelyek alatt forró víz halmozódott fel. Ennek köszönhető, hogy ma Magyarország termálfürdőkben egyik leggazdagabb országa Európában. Hévíz, Hajdúszoboszló, Zalakaros vagy Bük fürdői mind részben a Pannon-tenger geológiai örökségének köszönhetik létezésüket.

Paleontológiai kincsek – élet a kréta után

Bár a Pannon-tenger jóval a dinoszauruszok kihalása után létezett, üledékeiből így is számos érdekes paleontológiai lelet került elő. Halcsontvázak, kagylók, csigák, sőt édesvízi fókafélék maradványai is bizonyítják, milyen változatos élővilág élt a beltengerben. A közelmúlt egyik különleges felfedezése egy több millió éves édesvízi delfinszerű állat koponyája volt, amely új adatokat szolgáltat a Pannon-tenger ökológiájáról.

A Tapolcai-tavasbarlang szintén a térség kiemelkedő geológiai örökségéhez tartozik.
Kép: tekeregj.hu

A Pannon-tenger üzenete

Ma már csak a térség geológiája, ásványkincsei, termálvizei és fosszíliái mesélnek erről az egykori vízvilágról. A kőolaj, földgáz, borostyán és termálfürdők mind ennek a letűnt kornak a lenyomatai, míg a paleontológiai leletek segítenek megérteni, hogyan változott az élet a Kárpát-medencében az elmúlt évmilliók során. A Pannon-tenger története arra emlékeztet, hogy a Föld múltjának megőrzése egyben a jövőnk kulcsa is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu