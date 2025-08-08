augusztus 8., péntek

M7 autópálya

1 órája

Elindul a hétvégi csúcsforgalom a Balatonra – aki teheti, válasszon más útvonalat

Megindult a kocsisor a nyári hétvégére készülő autósokkal. Az M7-esen a Balaton felé tartók telített sávokra és lassabb haladásra számíthatnak.

Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-M7 közös szakaszától ahol egy világviszonylatban is kiemelkedő okos pályarendszert helyeztek üzembe. Egészen a Balaton felé vezető martonvásári szakaszig lassabb haladásra és időszakos torlódásokra kell számítani. A Vál-völgyi Pihenőhelynél működő önkiszolgáló étterem pedig humoros üzenetben hívta fel a figyelmet a helyzetre, és arra biztatja az autósokat, hogy ahelyett, hogy a dugóban vesztegelnek, inkább térjenek be hozzájuk egy frissítőre – írja a feol.hu

Az M7-esen torlódások vannak, a Balaton felé lassabb haladás várható hétvégén. Fotó:Gemini Étterem/feol.u
Fotó:Gemini Étterem/feol.hu

Nyári csúcsforgalom tart a Balaton felé

Az okos pályarendszer célja, hogy valós idejű forgalmi adatokat gyűjtsön és segítse a közlekedők tájékozódását, azonban a nyári csúcsforgalomban ez sem képes teljesen megszüntetni a torlódásokat. A hétvégi kirándulók és a nyaralni indulók egyszerre veszik célba a Balatont, ami ilyenkor jelentősen megnöveli az M7-es forgalmát. A szakemberek azt javasolják, hogy az autósok még indulás előtt ellenőrizzék az aktuális forgalmi helyzetet, és ha lehet, válasszanak alternatív útvonalat.

 

