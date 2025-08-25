augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízimentők

2 órája

Szuperkütyü érkezett a Balatonra – Életeket menthet az új készülék

Címkék#Vízimentők Magyarországi Szakszolgálat#Balatonra#Humminbird Xplore 12#élet

Évről évre egyre több modern eszköz segíti a vízimentők munkáját. Mostantól a Balaton biztonságát is egy új szonár erősíti.

Veol.hu

Új csodafegyvert kaptak a vízimentők: a Balatonon és más hazai tavakon ezentúl egy vadonatúj Humminbird Xplore 12 szonár segíti a munkájukat. A különleges eszköz nemcsak technikai újítás, hanem akár élet és halál között is dönthet egy balesetnél.

A legújabb szonár segítségével a Balaton biztonságát még hatékonyabban tudják garantálni a vízimentők Fotó: VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE facebook
A legújabb szonár segítségével a Balaton biztonságát még hatékonyabban tudják garantálni a vízimentők
Fotó: VMSZ – Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE/Facebook

Új szonár szolgálja a Balaton és a fürdőzők biztonságát

A Humminbird Xplore 12 szonár a legmodernebb víz alatti kutatási technológiát képviseli. Segítségével sokkal pontosabban és gyorsabban lehet megtalálni az eltűnt személyeket, illetve a kijelölt fürdőhelyek átvizsgálása is hatékonyabbá válik. Ez nemcsak a vízimentők munkáját könnyíti meg, hanem a fürdőzők biztonságát is nagymértékben növeli.

A felszerelést az Allroundmarin Hungária Kft. ajánlotta fel a vízi mentőknek, akik óriási hálával fogadták a támogatást. Nem ez az első alkalom, hogy a cég melléjük állt, de a mostani adomány különösen nagy jelentőséggel bír: a nyári szezonban ugyanis naponta több tízezren strandolnak a magyar tavakon, és ilyenkor minden perc számít egy esetleges beavatkozásnál.

A szonárnak köszönhetően a beavatkozások ideje jelentősen rövidülhet, így a vízimentők a lehető leggyorsabban reagálhatnak a veszélyhelyzetekre. A szakemberek szerint az új eszköz valóságos áttörést hozhat a mentésekben, hiszen olyan helyzetekben is segítséget nyújt, amikor korábban szinte lehetetlen volt időben cselekedni.

A vízimentők arra kérik a nyaralókat és a strandolókat, hogy legyenek óvatosak, tartsák be a biztonsági szabályokat, és figyeljenek egymásra. Bár az új szonár hatalmas segítség, a legbiztosabb védelem továbbra is a felelősségteljes viselkedés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu