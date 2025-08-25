Szuperkütyü érkezett a Balatonra – Életeket menthet az új készülék

Új csodafegyvert kaptak a vízimentők: a Balatonon és más hazai tavakon ezentúl egy vadonatúj Humminbird Xplore 12 szonár segíti a munkájukat. A különleges eszköz nemcsak technikai újítás, hanem akár élet és halál között is dönthet egy balesetnél.

A legújabb szonár segítségével a Balaton biztonságát még hatékonyabban tudják garantálni a vízimentők

Fotó: VMSZ – Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE/Facebook

Új szonár szolgálja a Balaton és a fürdőzők biztonságát

A Humminbird Xplore 12 szonár a legmodernebb víz alatti kutatási technológiát képviseli. Segítségével sokkal pontosabban és gyorsabban lehet megtalálni az eltűnt személyeket, illetve a kijelölt fürdőhelyek átvizsgálása is hatékonyabbá válik. Ez nemcsak a vízimentők munkáját könnyíti meg, hanem a fürdőzők biztonságát is nagymértékben növeli.

A felszerelést az Allroundmarin Hungária Kft. ajánlotta fel a vízi mentőknek, akik óriási hálával fogadták a támogatást. Nem ez az első alkalom, hogy a cég melléjük állt, de a mostani adomány különösen nagy jelentőséggel bír: a nyári szezonban ugyanis naponta több tízezren strandolnak a magyar tavakon, és ilyenkor minden perc számít egy esetleges beavatkozásnál.

A szonárnak köszönhetően a beavatkozások ideje jelentősen rövidülhet, így a vízimentők a lehető leggyorsabban reagálhatnak a veszélyhelyzetekre. A szakemberek szerint az új eszköz valóságos áttörést hozhat a mentésekben, hiszen olyan helyzetekben is segítséget nyújt, amikor korábban szinte lehetetlen volt időben cselekedni.

A vízimentők arra kérik a nyaralókat és a strandolókat, hogy legyenek óvatosak, tartsák be a biztonsági szabályokat, és figyeljenek egymásra. Bár az új szonár hatalmas segítség, a legbiztosabb védelem továbbra is a felelősségteljes viselkedés.