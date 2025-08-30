augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bunker

1 órája

Misztikus atmoszférát teremtenek a múlt emlékei

Címkék#BCO urbex#polgárvédelmi bunker#Balaton#Magyarország

Egy különleges polgári védelmi bunker rejtőzik a környéken, amelyet a hidegháború idején építettek. A bunker a Balaton közelében őrzi titkos folyosóit és masszív falait.

Veol.hu

A Balaton közelében egy különleges polgári védelmi bunker rejtőzik, amely feltehetően hidegháború idején épült. Bár elhagyatottnak tűnik, a Balaton közelsége és a meglepően tiszta, rendezett állapot miatt az urbexrajongók számára is különleges felfedezőhely. A masszív falak és titkos helyiségek izgalmas hangulatot teremtenek, mintha a múlt egy darabja várna arra, hogy újra életre keljen.

Az elhagyatott bunker titkos folyosói a Balaton mellett izgalmas rejtélyeket tartogat Fótó: Magyarország elhagyottan - BCO urbex facebook
Az elhagyatott bunker titkos folyosói a Balaton mellett izgalmas rejtélyeket tartogatnak
 Fotó: Magyarország elhagyottan – BCO urbex/Facebook

Bunker a Balaton közelében

Reméljük, hogy soha nem kell már igénybe venni, így a bunker ideális helyszín lenne múzeumnak, ahol a látogatók testközelből tapasztalhatnák meg, milyen volt egy polgári védelmi létesítmény. A tisztaság és a rendezett terek különleges atmoszférát adnak, amely minden felfedezőt magával ragad.

Fótó: Magyarország elhagyottan - BCO urbex facebook
 Fotó: Magyarország elhagyottan – BCO urbex/Facebook

Az elhagyatott bunker titkos folyosói izgalmas felfedezést kínálnak. Minden sarokban a múlt emlékei köszönnek vissza, miközben a masszív falak és rejtett zugok egy különleges, kissé misztikus atmoszférát teremtenek. Barangolva a terekben az ember könnyen elmerül a történelem és a kaland érzésében, mintha minden pillanatban új titok tárulna fel. Ez az urbexélmény nem csupán felfedezés, hanem valódi időutazás is az elhagyatott falak között.

Fótó: Magyarország elhagyottan - BCO urbex facebook
 Fotó: Magyarország elhagyottan – BCO urbex/Facebook

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu