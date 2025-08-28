Fél méterrel a megszokott alatt a Balaton vízszintje

A Balaton vízszintje jelenleg mindössze 71 centiméter, ami közel fél méterrel alacsonyabb a szabályozási maximumánál. A Balaton vízszintjének pótlásához mintegy 170 milliméter csapadékra lenne szükség a teljes vízgyűjtő területen, hogy a tó újra elérje a tavasszal megszokott szintet. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízi sportokat is korlátozhatja, továbbá hatással van a part menti élővilágra és a turizmusra is – írja a vizugy.hu.

Az idei forró nyár miatt a Balaton vízszintje aggasztóan alacsonyra süllyedt

Fotó: Napló

Az idei nyár forrósága, a kevés csapadék és fokozott párolgás miatt a Balaton vízszintje riasztóan alacsonyra süllyedt. A tó szabályozási maximumát korábban 110 centiméterben határozták meg, de az éghajlatváltozás és a szélsőséges csapadékeloszlás miatt ma már 120 centiméter a mérce, hogy tartalékot képezzenek az aszályos időszakokra. Július vége óta azonban a magyar tenger vízszintje folyamatosan csökken, az elmúlt két hétben további tíz centimétert veszített. Jelenleg átlagosan mindössze 71 centiméter a Balaton vízállása, ami közel fél méterrel marad el a megengedett maximumtól, és mintegy 294 millió köbméternyi hiányt jelent a tóban.

