Mit csináljunk, ha elromlik az idő a Balatonnál? Veszprém és környéke esőnapos tippjei

Veszprém és környéke ugyanis nemcsak a nyári napfényben ragyog: a város és a Balaton-felvidék tele van olyan látnivalókkal, amelyek beltéren is felejthetetlen élményt nyújtanak. Legyen szó rejtélyes barlangról, kastélyról, interaktív kiállításról vagy hangulatos múzeumról, itt mindenki találhat kedvére való programot – legyen akár történelemrajongó, művészetkedvelő, vagy egyszerűen csak szeretne jól szórakozni, miközben odakint zuhog az eső. A kulcs csupán annyi, hogy ne hagyjuk, hogy az időjárás diktálja a napunkat – helyette fedezzük fel, milyen titkokat rejtenek a falak között ezek a különleges helyek.

Balaton-felvidék és környéke esőben: 10 kihagyhatatlan program, ami csak rád vár

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Tapolcai-tavasbarlang

Aki belép ide, egy különleges föld alatti világba csöppen. A barlang kristálytiszta vizén csónakázva fedezhetjük fel a kanyargós járatokat, miközben odakint esik az eső – bent viszont egész évben állandó, kellemes hőmérséklet uralkodik. Veszprémi Várbörtön Látogatóközpont

A történelem komor, mégis lenyűgöző szelete tárul fel ebben a régi börtönben. A kiállítások, interaktív elemek és korhű berendezések bepillantást engednek a régi rabok életébe – nem hétköznapi program! Esterházy-kastély Látogatóközpont

Balatonfüreden látható a régió egyik ékköve: gazdag belső terek barokk pompával. Aki szereti a történelmet és a művészetet, órákra elmerülhet a kiállításokban. Fenékpusztai Majorság

A Keszthelyhez közeli majorság beltéri kiállításai a vidéki gazdálkodás múltját mutatják be. Aki pedig szereti a régi tárgyakat, itt valóságos időutazáson vehet részt. Herend Porcelanium Látogatóközpont

A világhírű herendi porcelánok otthonában testközelből láthatjuk a készítés folyamatát, sőt, akár saját darabot is készíthetünk. Séta a Vár utcában

Ha nem zuhog, a várnegyed rövid sétával is felfedezhető. A Szent Mihály Főszékesegyház és a Biró-Giczey Ház történelmi hangulata minden évszakban különleges, a tematikus sétákon pedig a barokk korszak titkai is feltárulnak. Múzeumok és galériák

A Foton Audiovizuális Centrum, a Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény és a Dubniczay-palota kortárs és klasszikus művészeti élményeket kínálnak. Aki mélyebb kulturális feltöltődésre vágyik, itt garantáltan megtalálja. Játék és élmény

A Menekülj Veszprém szabadulószobája igazi csapatépítő kaland, míg a Code Digitális Élményközpont és a Digitális Tudásközpont interaktív, technológiai programokat nyújt. A Liget Boulder pedig beltéri mászással mozgat át. Balaton-parti beltéri élmények

Balatonfüreden a Vitorlázeum játékos kiállításával a vitorlázás világába kalauzol, Badacsonylábdihegyen az Ökoturisztikai Látogatóközpont pedig a hegy természeti értékeit mutatja be – esőben is. Laczkó Dezső Múzeum és Fenyves Malom

A múzeumban Veszprém történetét, a malomban pedig a régi mesterségek világát fedezhetjük fel – mindkettő tökéletes választás hűvös, esős napokra.

Esőben nem muszáj bezárkózni: Veszprém és környéke rengeteg olyan helyet kínál, ahol a rossz időből élményt varázsolhatunk. Csak egy jó kabát, egy kis kíváncsiság, és máris indulhat az esőnapos felfedezőtúra.

Ha valaki pedig a gasztronómia szerelmese, mutatunk 10 olyan éttermet, amit kár lenne kihagyni.