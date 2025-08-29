Gyakorlat
1 órája
Alacsonyan szálló katonai gépekre számíthatunk a Balaton fölött szombat délelőtt
Forrás: MH 47. Bázisrepülőtér/Facebook
Veszprém vármegye területén, valamint a Balaton északi és déli partvidékén az MH 47. Bázisrepülőtéren, Pápán települő Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) Nehéz Légiszállító Ezred (HAW) C-17-es szállító repülőgépe 2025. augusztus 30-án, szombaton 09:00–12:00 óra között, alacsony magasságban gyakorló repüléseket hajt végre. A megjelölt időszakban intenzív hanghatásra kell számítani.
A Balaton felett gyakorló repülésekre kell számítani szombat délelőtt
Köszönjük a lakosság megértését és türelmét! – írja a MH 47. Bázisrepülőtér Facebook oldala.
