Alacsonyan szálló katonai gépekre számíthatunk a Balaton fölött szombat délelőtt

Alacsonyan szálló katonai gépekre számíthatunk a Balaton fölött szombat délelőtt

Forrás: MH 47. Bázisrepülőtér/Facebook

Veszprém vármegye területén, valamint a Balaton északi és déli partvidékén az MH 47. Bázisrepülőtéren, Pápán települő Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) Nehéz Légiszállító Ezred (HAW) C-17-es szállító repülőgépe 2025. augusztus 30-án, szombaton 09:00–12:00 óra között, alacsony magasságban gyakorló repüléseket hajt végre. A megjelölt időszakban intenzív hanghatásra kell számítani.

Forrás: MH 47. Bázisrepülőtér/Facebook

A Balaton felett gyakorló repülésekre kell számítani szombat délelőtt

Köszönjük a lakosság megértését és türelmét! – írja a MH 47. Bázisrepülőtér Facebook oldala.

 

 

