augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Törökök vagy kalózok voltak?

34 perce

Ősi hajóágyút húztak ki a Balatonból

Címkék#ágyú#Főnix#Balaton

Vajon kalózók, törökök vagy acsarkodó földesurak használták eredetileg a felszínre került hajóágyút? Ismerd meg a balatoni hajózás érdekes történetét!

Veol.hu

1928-ban Dr. Csák Árpád, a Balatoni Múzeum vezető régésze látogatást tett a fonyódi halászoknál. A halászati felügyelőségen egy apró, díszes, rézből készült ágyú keltette fel a figyelmét, amelyet a helyiség legelőkelőbb helyén állítottak ki. Régészszemmel azonnal megérezte, hogy különleges tárggyal van dolga, ezért nyomban megkérdezte Shwey Ede halászati főfelügyelőt a lelet eredetéről. Kiderült, hogy a halászok a Balaton medréből emelték ki, valahol Fonyód közelében – ám senki sem tudta, hogyan kerülhetett oda – írja a toretro.hu

1797-ben megépült a Balaton legnagyobb vitorlása, a több mint 30 méteres Főnix
1797-ben megépült a Balaton legnagyobb vitorlása, a több mint 30 méteres Főnix
Fotó: Balatoni Múzeum

A rejtély még érdekesebb lett, ha figyelembe vesszük: a tó környékén utoljára a török időkben zajlottak harcok, de egy hódító sereg jóval nagyobb ágyúkkal vonult volna fel. Kalózok jelenlétét a Balaton történetében soha nem jegyezték fel, így ezt a lehetőséget is elvethették. Az első világháború idején sem történt olyan hadművelet, amely során egy ágyú elveszhetett volna a „magyar tengerben”, ráadásul a lelet jóval korábbi készítésűnek tűnt. A megoldás azonban nem csatákhoz, hanem sokkal békésebb időkhöz vezetett vissza.

Hogyan került egy ősi ágyú a Balatonba?

A balatoni hajózás a 18. század közepén indult, amikor a Festetics család hajóépítő műhelyt alapított Keszthelyen, Fenékpusztán. Első teherszállító hajójuk, az 1753-ban épült Christoph (Kristóf) a sószállítás idejét rövidítette le drasztikusan: míg korábban Pest mellől egy hétig tartott az út Keszthelyig, a Kristóf Keneséről fél nap alatt hozta át a „fehér aranyat” – odafelé pedig bort szállított. Amikor a Kristóf szolgálata véget ért, 1797-ben megépült a Balaton legnagyobb vitorlása, a több mint 30 méteres Főnix, amely első évtizedében ritkán találkozott más hajóval a tavon.

A 19. század elején a fürdőzés a katonák kivételével még tiltott és életveszélyesnek számított, így a Balaton főként a vitorlásoké és a környék földbirtokosaié volt. A hajózási infrastruktúra gyerekcipőben járt, és a Kristóf óta minden tavi hajó alapfelszereléséhez hozzátartoztak az apró, az orrban vagy taton elhelyezett jelzőágyúk. Ezek durranása messzire hallatszott, így a kikötők időben felkészülhettek a hajó érkezésére. A teherszállítók a rakodószemélyzetnek jeleztek, míg a jómódú magánvitorlázók a kis ágyúkat afféle ős-SMS-ként használták: egy lövéssel jelezték érkezésüket a part menti ismerősöknek. Ha válaszként felhúzták a 

  • villa vagy 
  • kastély zászlaját, tudták, hogy vendégül látják őket; ha nem, továbbhajóztak a következő ismerőshöz.

Ez a szokás meglepően sokáig fennmaradt. Az utolsó feljegyzés 1914-ből származik, amikor május végén rendezték az első, a Balatont megszakítás nélkül körülhajózó vitorlásversenyt. A verseny tisztelgés volt a Senta 1885-ös körútja előtt, amikor Szalag Imre egy hónappal a regatta után elsőként hajózta körbe a tavat. A résztvevők ekkor már inkább hagyománytiszteletből sütötték el jelzőágyúikat, hiszen a hajók érkezésének jelzésére modernebb eszközök is rendelkezésre álltak.

A száz évig élő hagyományt végül nem ez a verseny zárta le, hanem a fonyódi halászok által megtalált rézágyú. Kidolgozottsága és kora alapján valószínű, hogy a balatoni vitorlázás kezdeti időszakából származott – talán egy gazdag hajós inasának ügyetlensége folytán merült el a tó mélyén – olvasható a toretro.hu oldalán. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu