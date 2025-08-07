Ősi hajóágyút húztak ki a Balatonból

1928-ban Dr. Csák Árpád, a Balatoni Múzeum vezető régésze látogatást tett a fonyódi halászoknál. A halászati felügyelőségen egy apró, díszes, rézből készült ágyú keltette fel a figyelmét, amelyet a helyiség legelőkelőbb helyén állítottak ki. Régészszemmel azonnal megérezte, hogy különleges tárggyal van dolga, ezért nyomban megkérdezte Shwey Ede halászati főfelügyelőt a lelet eredetéről. Kiderült, hogy a halászok a Balaton medréből emelték ki, valahol Fonyód közelében – ám senki sem tudta, hogyan kerülhetett oda – írja a toretro.hu.

1797-ben megépült a Balaton legnagyobb vitorlása, a több mint 30 méteres Főnix

Fotó: Balatoni Múzeum

A rejtély még érdekesebb lett, ha figyelembe vesszük: a tó környékén utoljára a török időkben zajlottak harcok, de egy hódító sereg jóval nagyobb ágyúkkal vonult volna fel. Kalózok jelenlétét a Balaton történetében soha nem jegyezték fel, így ezt a lehetőséget is elvethették. Az első világháború idején sem történt olyan hadművelet, amely során egy ágyú elveszhetett volna a „magyar tengerben”, ráadásul a lelet jóval korábbi készítésűnek tűnt. A megoldás azonban nem csatákhoz, hanem sokkal békésebb időkhöz vezetett vissza.

Hogyan került egy ősi ágyú a Balatonba?

A balatoni hajózás a 18. század közepén indult, amikor a Festetics család hajóépítő műhelyt alapított Keszthelyen, Fenékpusztán. Első teherszállító hajójuk, az 1753-ban épült Christoph (Kristóf) a sószállítás idejét rövidítette le drasztikusan: míg korábban Pest mellől egy hétig tartott az út Keszthelyig, a Kristóf Keneséről fél nap alatt hozta át a „fehér aranyat” – odafelé pedig bort szállított. Amikor a Kristóf szolgálata véget ért, 1797-ben megépült a Balaton legnagyobb vitorlása, a több mint 30 méteres Főnix, amely első évtizedében ritkán találkozott más hajóval a tavon.

A 19. század elején a fürdőzés a katonák kivételével még tiltott és életveszélyesnek számított, így a Balaton főként a vitorlásoké és a környék földbirtokosaié volt. A hajózási infrastruktúra gyerekcipőben járt, és a Kristóf óta minden tavi hajó alapfelszereléséhez hozzátartoztak az apró, az orrban vagy taton elhelyezett jelzőágyúk. Ezek durranása messzire hallatszott, így a kikötők időben felkészülhettek a hajó érkezésére. A teherszállítók a rakodószemélyzetnek jeleztek, míg a jómódú magánvitorlázók a kis ágyúkat afféle ős-SMS-ként használták: egy lövéssel jelezték érkezésüket a part menti ismerősöknek. Ha válaszként felhúzták a

villa vagy

kastély zászlaját, tudták, hogy vendégül látják őket; ha nem, továbbhajóztak a következő ismerőshöz.

Ez a szokás meglepően sokáig fennmaradt. Az utolsó feljegyzés 1914-ből származik, amikor május végén rendezték az első, a Balatont megszakítás nélkül körülhajózó vitorlásversenyt. A verseny tisztelgés volt a Senta 1885-ös körútja előtt, amikor Szalag Imre egy hónappal a regatta után elsőként hajózta körbe a tavat. A résztvevők ekkor már inkább hagyománytiszteletből sütötték el jelzőágyúikat, hiszen a hajók érkezésének jelzésére modernebb eszközök is rendelkezésre álltak.