1 órája
Mit érdemes csinálni augusztus 20-án a Balatonnál? – Mutatjuk!
Augusztus 20-án érdemes felfedezni a legszínesebb ünnepi programokat. A Balaton partján esti séták, tűzijátékok és gasztronómiai élmények várják a látogatókat.
Augusztus 20-án a Balaton környéke élményközponttá alakul, hiszen számtalan színes program várja a látogatókat a part menti településeken. Rendhagyó séták, izgalmas tárlatvezetések, látványos lovas bemutatók és hangulatos retró bulik gondoskodnak a jókedvről Magyarország születésnapján. Mutatjuk, melyek a legjobb balatoni programok, amelyek után a tűzijáték teszi fel az estére a koronát.
Ünnepelj együtt a Balaton partján
Badacsonytomaj – Retró Balaton életérzés
A Sipos Borház augusztus 20-án időutazásra hív: lángos, sült kolbász, fröccs és kertmozi (Zimmer Feri) idézi meg a ’80-as és ’90-es évek balatoni nyarait. A nosztalgia mellé a panoráma és a jó hangulat is garantált.
Badacsonyörs – Ünnep a Folly Arborétumban
Időutazós és borkóstolós kerti séta, majd alkonyati holdfénytúra várja a látogatókat. A nemzeti ünnepre készült különleges Magyar Virtus sütemény, fényfestés, valamint a Nyomozz a Follyban játék teszi még emlékezetesebbé a napot.
Fenékpuszta – A múlt nyomában
A Festetics-ménes története és bizánci harcosok világa kel életre rendhagyó tárlatvezetéseken és interaktív bemutatókon. Gyerekeknek kézműves-foglalkozások, ügyességi játékok, családi kvízek színesítik az ünnepi hétvégét.
Gyenesdiás – Tűzijáték és buli a Balcsi partján
A Dream Beach Cocktail Bár egész estés programmal készül: élő koncert 20 órától, tűzijáték 21 órakor, majd hajnalig tartó DJ-s parti a Diási Játékstrandon – ingyenes belépéssel.
Keszthely – Történelmi Játszóház kicsiknek
Csúszda, ugrálóvár, kézműveskedés, arcfestés, csillámtetkó és Borka bohóc vidám műsora várja a 2–10 éves gyerekeket.
Sümeg – Lovasjátékok és 3D vetítés
A püspöki palotában ingyenes kiállítások, tárlatvezetések, majd történelmi lovasbemutató, mongol kaszkadőr show és sztárfellépők szórakoztatják a közönséget. Az estét tűzijáték és látványos 3D vetítés zárja.
Szántódpuszta – Fogathajtó verseny
Hagyományőrző fogathajtás, kézműves vásár, helyi finomságok és családi programok az autentikus majorsági környezetben.
Veszprém – Séta a királynék városában
Kétórás, tematikus városi séta a történelmi belvárosban, ahol az utcák és terek az államalapítás történetét mesélik el.
Akár a Balaton partján, akár a környező települések egyikén ünnepelsz, augusztus 20-án garantáltan találsz számodra kedves programot. A nyár utolsó nagy ünnepe egyszerre szól a hagyományokról, a közösségi élményekről és a felhőtlen szórakozásról, a nap végén pedig a tűzijáték fényei koronázzák meg az estét.
Csopak Napok 2025 – Nyárzáró fesztivál a Balaton partján
István, a király nap: felvonulás, díszbemutató és fényshow a nemzeti ünnepen
Legendák és új hangok egy színpadon – Különleges koncert augusztus 20-án Veszprémben