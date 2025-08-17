Mit érdemes csinálni augusztus 20-án a Balatonnál? – Mutatjuk!

Augusztus 20-án a Balaton környéke élményközponttá alakul, hiszen számtalan színes program várja a látogatókat a part menti településeken. Rendhagyó séták, izgalmas tárlatvezetések, látványos lovas bemutatók és hangulatos retró bulik gondoskodnak a jókedvről Magyarország születésnapján. Mutatjuk, melyek a legjobb balatoni programok, amelyek után a tűzijáték teszi fel az estére a koronát.

Augusztus 20-án a Balaton körül mindenki megtalálja a kedvenc programját

Fotó: visitbalaton.hu

Ünnepelj együtt a Balaton partján

Badacsonytomaj – Retró Balaton életérzés

A Sipos Borház augusztus 20-án időutazásra hív: lángos, sült kolbász, fröccs és kertmozi (Zimmer Feri) idézi meg a ’80-as és ’90-es évek balatoni nyarait. A nosztalgia mellé a panoráma és a jó hangulat is garantált.

Badacsonyörs – Ünnep a Folly Arborétumban

Időutazós és borkóstolós kerti séta, majd alkonyati holdfénytúra várja a látogatókat. A nemzeti ünnepre készült különleges Magyar Virtus sütemény, fényfestés, valamint a Nyomozz a Follyban játék teszi még emlékezetesebbé a napot.

Fenékpuszta – A múlt nyomában

A Festetics-ménes története és bizánci harcosok világa kel életre rendhagyó tárlatvezetéseken és interaktív bemutatókon. Gyerekeknek kézműves-foglalkozások, ügyességi játékok, családi kvízek színesítik az ünnepi hétvégét.

Gyenesdiás – Tűzijáték és buli a Balcsi partján

A Dream Beach Cocktail Bár egész estés programmal készül: élő koncert 20 órától, tűzijáték 21 órakor, majd hajnalig tartó DJ-s parti a Diási Játékstrandon – ingyenes belépéssel.

Keszthely – Történelmi Játszóház kicsiknek

Csúszda, ugrálóvár, kézműveskedés, arcfestés, csillámtetkó és Borka bohóc vidám műsora várja a 2–10 éves gyerekeket.

Sümeg – Lovasjátékok és 3D vetítés

A püspöki palotában ingyenes kiállítások, tárlatvezetések, majd történelmi lovasbemutató, mongol kaszkadőr show és sztárfellépők szórakoztatják a közönséget. Az estét tűzijáték és látványos 3D vetítés zárja.

Szántódpuszta – Fogathajtó verseny

Hagyományőrző fogathajtás, kézműves vásár, helyi finomságok és családi programok az autentikus majorsági környezetben.

Veszprém – Séta a királynék városában

Kétórás, tematikus városi séta a történelmi belvárosban, ahol az utcák és terek az államalapítás történetét mesélik el.