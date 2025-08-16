augusztus 16., szombat

Mai évfordulók
2 órája

Ég és víz találkozása a Balaton közepén – tűzijáték, pezsgő és hullámok!

Címkék#BAHART#hullámok#tűzijáték#sétahajó

Égő fények, robbanó színek a vízen! Augusztus 19-20-án a tűzijáték igazi varázsa a Balaton fölött bontakozik ki, a Bahart tűzijátéknéző hajóin.

Veol.hu

Képzeld el: a Balaton sötét vizén ringatózol, a hullámok lágyan dobálnak, miközben a fejed felett robbanó színek világítják meg az eget! Augusztus 19-én és 20-án a Bahart tűzijátéknéző hajói várnak, hogy a parti tömeget messze magad mögött hagyva élvezd a Balaton leglátványosabb fényshow-jait.

A BAHART tűzijátéknéző hajóin a Balaton közepéről élvezheted az az augusztus 20-át Fotó:Kallus György / Forrás: Mediaworks-archív
A Bahart tűzijátéknéző hajóin a Balaton közepéről élvezheted az az augusztus 20-át 
Fotó: MTI/Kallus György

A Balaton partján és a tó vizén is gyönyörködhetünk a fényekben

Az augusztusi tűzijátékokat idén a hullámok közepéről is élvezheted: a Bahart különleges sétahajókat indít a Balaton legszebb pontjairól. 

Indulások és helyszínek:

Augusztus 19. Badacsony Hajóállomásról 21.30-kor a Füred katamarán

Balatonboglár Hajóállomásról 21.30-kor a Badacsony katamarán indul.

Augusztus 20. Keszthelyről három járat: 

Földvár motoroshajó 20.25, 

Csongor nosztalgiahajó 20.30, 

Helka nosztalgiahajó 20.35. 

  • Balatonfüredről a Kelén 21.30, 
  • Csobánc 21.45 
  • Szent Miklós chillhajó 21.00. 
  • Balatonföldvár 21.00 
  • Fonyód 21:00 Tomaj katamarán, 
  • Füred katamarán 21.30. 
  • Siófok 21.00 Balaton katamarán
  • Balatonlelle 20.30 Siófok katamarán.

A sétahajókon minden utas egy pohár pezsgőt vagy üdítőt kap, a chillhajókon koktél is jár a fedélzeten. Így nemcsak a látvány, hanem a hangulat is teljes: a Balatonról a tűzijáték varázslatos élmény!

Ne hagyd ki a lehetőséget: augusztus 19-20-án a hullámok tetejéről nézni a Balaton legszebb fényjátékait igazi nyári csoda!

Részletesebb információ a bahart.hu-n.

 

