1 órája
Ég és víz találkozása a Balaton közepén – tűzijáték, pezsgő és hullámok!
Égő fények, robbanó színek a vízen! Augusztus 19-20-án a tűzijáték igazi varázsa a Balaton fölött bontakozik ki, a Bahart tűzijátéknéző hajóin.
Képzeld el: a Balaton sötét vizén ringatózol, a hullámok lágyan dobálnak, miközben a fejed felett robbanó színek világítják meg az eget! Augusztus 19-én és 20-án a Bahart tűzijátéknéző hajói várnak, hogy a parti tömeget messze magad mögött hagyva élvezd a Balaton leglátványosabb fényshow-jait.
A Balaton partján és a tó vizén is gyönyörködhetünk a fényekben
Az augusztusi tűzijátékokat idén a hullámok közepéről is élvezheted: a Bahart különleges sétahajókat indít a Balaton legszebb pontjairól.
Indulások és helyszínek:
Augusztus 19. Badacsony Hajóállomásról 21.30-kor a Füred katamarán
Balatonboglár Hajóállomásról 21.30-kor a Badacsony katamarán indul.
Augusztus 20. Keszthelyről három járat:
Földvár motoroshajó 20.25,
Csongor nosztalgiahajó 20.30,
Helka nosztalgiahajó 20.35.
- Balatonfüredről a Kelén 21.30,
- Csobánc 21.45
- Szent Miklós chillhajó 21.00.
- Balatonföldvár 21.00
- Fonyód 21:00 Tomaj katamarán,
- Füred katamarán 21.30.
- Siófok 21.00 Balaton katamarán
- Balatonlelle 20.30 Siófok katamarán.
A sétahajókon minden utas egy pohár pezsgőt vagy üdítőt kap, a chillhajókon koktél is jár a fedélzeten. Így nemcsak a látvány, hanem a hangulat is teljes: a Balatonról a tűzijáték varázslatos élmény!
Ne hagyd ki a lehetőséget: augusztus 19-20-án a hullámok tetejéről nézni a Balaton legszebb fényjátékait igazi nyári csoda!
Részletesebb információ a bahart.hu-n.