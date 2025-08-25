Örökpanoráma a Vöröshegyen – ilyen a balatoni életstílus luxuskivitelben (galéria)

A két szintes, 220 négyzetméteres Balaton-parti ingatlan egy közel ezer négyzetméteres telken áll, ahonnan szinte minden irányból a Balaton látványa tárul fel. A panoráma valóban különlegessé teszi: reggel a teraszon kávézva a napfelkelte, este pedig a tó fölött lebukó nap aranyszínű fényei adják meg a nap ritmusát. A 80 négyzetméteres felső terasz ideális helyszín baráti borozásokhoz vagy egyszerűen csak a csendes pihenéshez.

Eladó egy 220 négyzetméteres Balaton-parti ingatlan

Forrás: Ingatlanbazár.hu

Az otthon belső tereiben a modern technológia találkozik a kényelmes, családbarát kialakítással. Okosotthonként működik, vagyis a klímától kezdve a világításon át egészen a biztonsági rendszerig minden távolról vezérelhető. A padlófűtés, a hőszivattyú, a prémium fa-alumínium nyílászárók és a grafitos szigetelés garantálják az energiahatékonyságot és az alacsony fenntartási költségeket.

A ház alsó szintjén tágas nappali, konyha-étkező, valamint vendégrész található külön fürdőszobával. Az emelet a család privát tere: a szülői háló és a gyerekszobák saját fürdővel, gardróbbal egészülnek ki. A praktikum mellett azonban a hangulat is fontos szerepet kapott – a kandalló melege, a természetes fények és a panorámás kilátás egyaránt otthonossá teszik.