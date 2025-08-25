1 órája
Örökpanoráma a Vöröshegyen – ilyen a balatoni életstílus luxuskivitelben (galéria)
Balatonalmádi neve hallatán sokaknak a nyugodt, barátságos balatoni hangulat, a vörösberényi domboldal szőlői és a tó felett elterülő örökpanoráma jut eszébe. A város nemcsak a nyaralni vágyóknak, hanem az állandó otthont keresőknek is egyre vonzóbb, hiszen a Balaton északi partjának egyik legélhetőbb települése. Itt, a Vöröshegy csendes utcáiban található az a modern családi ház, amely egyszerre nyújt luxust, biztonságot és természetközeli életérzést.
Forrás: Ingatlanbazár.hu
A két szintes, 220 négyzetméteres Balaton-parti ingatlan egy közel ezer négyzetméteres telken áll, ahonnan szinte minden irányból a Balaton látványa tárul fel. A panoráma valóban különlegessé teszi: reggel a teraszon kávézva a napfelkelte, este pedig a tó fölött lebukó nap aranyszínű fényei adják meg a nap ritmusát. A 80 négyzetméteres felső terasz ideális helyszín baráti borozásokhoz vagy egyszerűen csak a csendes pihenéshez.
Az otthon belső tereiben a modern technológia találkozik a kényelmes, családbarát kialakítással. Okosotthonként működik, vagyis a klímától kezdve a világításon át egészen a biztonsági rendszerig minden távolról vezérelhető. A padlófűtés, a hőszivattyú, a prémium fa-alumínium nyílászárók és a grafitos szigetelés garantálják az energiahatékonyságot és az alacsony fenntartási költségeket.
Eladó egy 220 négyzetméteres Balaton-parti ingatlan
A ház alsó szintjén tágas nappali, konyha-étkező, valamint vendégrész található külön fürdőszobával. Az emelet a család privát tere: a szülői háló és a gyerekszobák saját fürdővel, gardróbbal egészülnek ki. A praktikum mellett azonban a hangulat is fontos szerepet kapott – a kandalló melege, a természetes fények és a panorámás kilátás egyaránt otthonossá teszik.
Balaton-parti luxusotthon, örök panorámávalFotók: Ingatlanbazár.hu
A kert ugyanolyan hívogató, mint maga az épület. Az automata öntözőrendszerrel gondozott zöldterület, a feszített víztükrű medence és a gyerekek számára kialakított játszótér mind azt szolgálják, hogy a mindennapok itt valódi kikapcsolódást jelentsenek.
Balatonalmádi közelsége Veszprémhez, valamint a fővárosból is könnyen elérhető fekvése miatt ideális választás azoknak, akik nemcsak nyaralót, hanem valódi otthont keresnek a Balaton mellett. Ez a ház nem csupán falak és szobák összessége, hanem egy életstílus ígérete: a csend, a természet és a modern kényelem harmóniája.
Az ingatlan jelenlegi ára: 459 900 000 Ft
