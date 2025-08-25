augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eladó ingatlan

47 perce

Örökpanoráma a Vöröshegyen – ilyen a balatoni életstílus luxuskivitelben (galéria)

Címkék#eladó ingatlan#Vöröshegyen#balatonalmádi

Balatonalmádi neve hallatán sokaknak a nyugodt, barátságos balatoni hangulat, a vörösberényi domboldal szőlői és a tó felett elterülő örökpanoráma jut eszébe. A város nemcsak a nyaralni vágyóknak, hanem az állandó otthont keresőknek is egyre vonzóbb, hiszen a Balaton északi partjának egyik legélhetőbb települése. Itt, a Vöröshegy csendes utcáiban található az a modern családi ház, amely egyszerre nyújt luxust, biztonságot és természetközeli életérzést.

Veol.hu
Örökpanoráma a Vöröshegyen – ilyen a balatoni életstílus luxuskivitelben (galéria)

Forrás: Ingatlanbazár.hu

A két szintes, 220 négyzetméteres Balaton-parti ingatlan egy közel ezer négyzetméteres telken áll, ahonnan szinte minden irányból a Balaton látványa tárul fel. A panoráma valóban különlegessé teszi: reggel a teraszon kávézva a napfelkelte, este pedig a tó fölött lebukó nap aranyszínű fényei adják meg a nap ritmusát. A 80 négyzetméteres felső terasz ideális helyszín baráti borozásokhoz vagy egyszerűen csak a csendes pihenéshez.

Eladó egy 220 négyzetméteres Balaton-parti ingatlan
Eladó egy  220 négyzetméteres Balaton-parti ingatlan
Forrás:  Ingatlanbazár.hu

Az otthon belső tereiben a modern technológia találkozik a kényelmes, családbarát kialakítással. Okosotthonként működik, vagyis a klímától kezdve a világításon át egészen a biztonsági rendszerig minden távolról vezérelhető. A padlófűtés, a hőszivattyú, a prémium fa-alumínium nyílászárók és a grafitos szigetelés garantálják az energiahatékonyságot és az alacsony fenntartási költségeket.

Eladó egy  220 négyzetméteres Balaton-parti ingatlan

A ház alsó szintjén tágas nappali, konyha-étkező, valamint vendégrész található külön fürdőszobával. Az emelet a család privát tere: a szülői háló és a gyerekszobák saját fürdővel, gardróbbal egészülnek ki. A praktikum mellett azonban a hangulat is fontos szerepet kapott – a kandalló melege, a természetes fények és a panorámás kilátás egyaránt otthonossá teszik.

Balaton-parti luxusotthon, örök panorámával

Fotók: Ingatlanbazár.hu

A kert ugyanolyan hívogató, mint maga az épület. Az automata öntözőrendszerrel gondozott zöldterület, a feszített víztükrű medence és a gyerekek számára kialakított játszótér mind azt szolgálják, hogy a mindennapok itt valódi kikapcsolódást jelentsenek.

Balatonalmádi közelsége Veszprémhez, valamint a fővárosból is könnyen elérhető fekvése miatt ideális választás azoknak, akik nemcsak nyaralót, hanem valódi otthont keresnek a Balaton mellett. Ez a ház nem csupán falak és szobák összessége, hanem egy életstílus ígérete: a csend, a természet és a modern kényelem harmóniája.

Az ingatlan jelenlegi ára: 459 900 000 Ft

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu