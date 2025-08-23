Ritka lehetőség a Balaton-felvidéken: különleges ingatlan Tihany szívében 124,9 millió forintért (+ galéria)

A Balaton-parti ingatlan 245 négyzetméteres alapterülettel rendelkezik, és a Belső-tóra néző panorámával büszkélkedhet. A házhoz egy 1117 négyzetméteres telek tartozik, amelynek beépíthetősége 30 százalék, így a jövőbeli terveket illetően komoly mozgásteret biztosít. Maga az épület 1850 körül, jellegzetes tihanyi kőből épült, és igazi kuriózum a maga nemében: nádfedeles tető, szabadkéményes konyha és tágas borospince is része a háznak.

Balaton-parti ingatlan Tihany szívében lenyűgöző panorámával

Fotó: Ingatlanbazár.hu

A jelenlegi elrendezés két hálószobát, előteret, konyhát, présházat, pincét és tárolókat foglal magában, de a főépítésszel egyeztetett tervek szerint a tetőtér beépítésével akár közel 283 négyzetméteresre is bővíthető. Ez óriási lehetőséget rejt azok számára, akik saját elképzeléseik szerint szeretnék kialakítani a belső tereket, vagy éppen vendéglátásban, turisztikai célban gondolkodnak.