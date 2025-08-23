augusztus 23., szombat

Örök panoráma

20 perce

Ritka lehetőség a Balaton-felvidéken: különleges ingatlan Tihany szívében 124,9 millió forintért (+ galéria)

Címkék#Eladó ingatlan#Belső tó#tihany

Tihany neve hallatán szinte mindenkinek a lenyűgöző táj, a Belső-tó és az apátság impozáns látványa ugrik be. A Balaton-felvidék egyik legkeresettebb települése mindig is különleges értéket képviselt az ingatlanpiacon – nem véletlen, hogy egy-egy ritkán felbukkanó ház azonnal felkelti a figyelmet. Most egy igazán egyedi épület került piacra, amelynek ára 124,9 millió forint.

Veol.hu

A Balaton-parti ingatlan 245 négyzetméteres alapterülettel rendelkezik, és a Belső-tóra néző panorámával büszkélkedhet. A házhoz egy 1117 négyzetméteres telek tartozik, amelynek beépíthetősége 30 százalék, így a jövőbeli terveket illetően komoly mozgásteret biztosít. Maga az épület 1850 körül, jellegzetes tihanyi kőből épült, és igazi kuriózum a maga nemében: nádfedeles tető, szabadkéményes konyha és tágas borospince is része a háznak.

Balaton-parti ingatlan Tihany szívében lenyűgöző panorámával
Balaton-parti ingatlan Tihany szívében lenyűgöző panorámával
Fotó: Ingatlanbazár.hu

A jelenlegi elrendezés két hálószobát, előteret, konyhát, présházat, pincét és tárolókat foglal magában, de a főépítésszel egyeztetett tervek szerint a tetőtér beépítésével akár közel 283 négyzetméteresre is bővíthető. Ez óriási lehetőséget rejt azok számára, akik saját elképzeléseik szerint szeretnék kialakítani a belső tereket, vagy éppen vendéglátásban, turisztikai célban gondolkodnak.

Balaton-parti ingatlan Tihany szívében 124,9 millió forintért

Az ingatlan fekvése külön említést érdemel: a főutca és a település központja mindössze két perc sétával elérhető, az apátság pedig négy perc alatt megközelíthető gyalogosan. Ez azt jelenti, hogy a ház egyszerre kínál nyugodt környezetet és frekventált elhelyezkedést. A panoráma pedig minden bizonnyal az egyik legértékesebb vonzereje: a Belső-tó látványa minden évszakban egyedülálló.

A telek közművei részben adottak: a víz és a villany bekötve, a gáz, a csatorna és az internet az utcában található. Az övezeti besorolás lehetővé teszi a lakófunkció mellett számos más hasznosítást is, így akár kereskedelmi, szolgáltatói vagy kulturális célra is alkalmas lehet.

Balaton-parti ingatlan Tihany szívében 124,9 millió forintért

Fotók: Ingatlanbazár.hu

A 124,9 millió forintos ár a Balaton-felvidék kiemelt pontján reálisnak mondható, figyelembe véve a méretet, az elhelyezkedést és a benne rejlő potenciált. Egy olyan házról van szó, amely egyszerre hordoz történelmi értéket és jövőbeli lehetőségeket.

Az ilyen ingatlanok nem jelennek meg gyakran a piacon. Aki Tihanyban szeretne saját otthont vagy turisztikai célra alkalmas épületet vásárolni, most valóban egy különleges lehetőség előtt áll.

 

