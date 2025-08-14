Balaton-felvidéki álom – egy 12 szobás birtok, ami maga a luxus vidéki élet (galéria)

A Balaton-parti ingatlan birtoka öt különálló épületből áll, mindegyik más célt szolgál, mégis harmonikus egészet alkot. A főépület kétszintes, korszerű fűtési rendszerrel, levegős hőszivattyúval, napkollektorokkal, valamint helyiségenként szabályozható padló-, mennyezet- és falfűtéssel. Aki itt él, nemcsak kényelmet, hanem energiahatékonyságot is kap, ami ekkora alapterületnél nem mellékes szempont.

Balaton-parti ingatlan páratlan panorámával

Forrás: Ingatlanbazár.hu

A vendégház külön bejárattal várja a látogatókat, és könnyedén átalakítható turisztikai célokra. A hegy gyomrába vájt borospince igazi kuriózum: nem csupán tárolásra, hanem borkóstolókra is alkalmas, északi oldalán szélvédett panorámás terasszal. Az istálló pedig nemcsak állattartásra alkalmas, hanem garázsokkal, műhellyel és takarmánytárolóval is kiegészül.

A telek kialakításánál külön figyelmet fordítottak arra, hogy a táj jellegzetes formái ne sérüljenek. Az épületeket a domboldalba süllyesztették, a tetejükön a domb eredeti kontúrját visszaállítva. Ez nemcsak esztétikai szempontból érdekes, hanem a tájba simuló építészet egyik remek példája.