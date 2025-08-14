augusztus 14., csütörtök

Balaton-felvidéki álom – egy 12 szobás birtok, ami maga a luxus vidéki élet (galéria)

Címkék#Dörgicse#idill#birtok#borászat#Balaton#panoráma#csoda#luxus

A Balaton északi partján, a festői dombok között bújik meg Dörgicse, egy apró település, amely a nyugalmat és a természet közelségét keresi. Itt található egy ingatlan, amely már az adataival is meghökkent: 1300 négyzetméteres alapterület, 12 szoba, 45 ezer négyzetméteres telek és 831 millió forintos irányár. Ez nem egy hétvégi nyaraló – ez maga a vidéki luxus fellegvára.

Veol.hu

A Balaton-parti ingatlan birtoka öt különálló épületből áll, mindegyik más célt szolgál, mégis harmonikus egészet alkot. A főépület kétszintes, korszerű fűtési rendszerrel, levegős hőszivattyúval, napkollektorokkal, valamint helyiségenként szabályozható padló-, mennyezet- és falfűtéssel. Aki itt él, nemcsak kényelmet, hanem energiahatékonyságot is kap, ami ekkora alapterületnél nem mellékes szempont.

Balaton-parti ingatlan, páratlan panorámával
Balaton-parti ingatlan páratlan panorámával
Forrás: Ingatlanbazár.hu

A vendégház külön bejárattal várja a látogatókat, és könnyedén átalakítható turisztikai célokra. A hegy gyomrába vájt borospince igazi kuriózum: nem csupán tárolásra, hanem borkóstolókra is alkalmas, északi oldalán szélvédett panorámás terasszal. Az istálló pedig nemcsak állattartásra alkalmas, hanem garázsokkal, műhellyel és takarmánytárolóval is kiegészül.

A telek kialakításánál külön figyelmet fordítottak arra, hogy a táj jellegzetes formái ne sérüljenek. Az épületeket a domboldalba süllyesztették, a tetejükön a domb eredeti kontúrját visszaállítva. Ez nemcsak esztétikai szempontból érdekes, hanem a tájba simuló építészet egyik remek példája.

Balaton-parti ingatlan, páratlan panorámával

A birtok igazi kincse azonban a panoráma: a déli lejtésről a Balaton csillogó víztükre látható, miközben a környéket szőlőültetvények és erdők szegélyezik. Az uszoda, a wellnessrészleg és a fitneszterem pedig már csak hab a tortán – mindez a főépület pinceszintjén található, így az egész évben használható.

Nem minden nap bukkan fel a piacon ilyen méretű és felszereltségű magánbirtok. Ez az ingatlan nem csupán egy ház, hanem egy életforma ígérete: saját gazdaság, vendégfogadás, borászat, vagy egyszerűen egy elvonulásra alkalmas luxus menedék a Balaton-felvidéken.

Bár az ára vetekszik egy fővárosi villáéval, a nyugalom, a természet közelsége és a szinte határtalan lehetőségek sokak számára megérhetik ezt az összeget. Dörgicse és környéke pedig egyre keresettebb – nem csoda, hiszen itt a múlt és a jelen, a vidéki idill és a modern kényelem kéz a kézben jár.

Balaton-parti ingatlan, páratlan panorámával

Fotók: Ingatlanbazár.hu

 

