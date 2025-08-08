4,7 milliárd forintért árulnak egy balatoni luxusbirtokot magánstranddal és hat saját stéggel

Párját ritkító Balaton-parti ingatlan tűnt fel az ingatlanpiacon. A hirdetés szerint a birtok mérete meghaladja a 4885 négyzetmétert, és 170 méter hosszú saját vízparttal rendelkezik, amelyhez hat stég is tartozik. Az ehhez fogható, vízparti luxus szinte példátlan még a Balaton északi partján is.

Balaton-parti ingatlan saját vízparttal és stéggel

Forrás: ingatlan.com

A területen egy 220 négyzetméteres főépület található, amelyet 168 oszlop tart, és a kényelmi felszereltség terén sem ismer kompromisszumot: jakuzzi, kültéri konyha és szauna is tartozik hozzá. A birtokon egy további 80 négyzetméteres vendégház is épült, szintén jakuzzival és szaunával. Mindkét ház panorámás, a kilátás a Balatonra egyszerűen lenyűgöző.

Az ingatlanhoz tartozik még:

5 mobilház,

egy 99 nm-es gondnoki és kiszolgáló épület,

egy új, zárt, háromállásos garázs (40 nm),

valamint 10 darab csónak is.

Az eladó balatoni birtok különleges hangulatát tovább fokozza, hogy 20 darab, 180 éves platánfa szegélyezi, amelyeket 3 méter magas vörösfenyő kerítés vesz körül. A belső utakat bazaltkő borítás fedi, a teljes terület így nemcsak látványos, hanem maximális diszkréciót és nyugalmat is kínál.

A hirdetés szerint a telek egyben a Balaton egyik legkedveltebb verseny- és szabadidős horgászhelye is – ez különösen vonzóvá teheti az ingatlant a horgászat szerelmeseinek.

A rezsiköltség a megadott adatok alapján havonta körülbelül 250 ezer forint, a fűtésről gázkazán, elektromos panelek és hűtő-fűtő klíma gondoskodik. Napelem ugyan nincs, de az energetikai besorolás C kategóriás.

Az eladó balatoni ingatlan hirdetési ára: 11,9 millió euró, ami a jelenlegi árfolyamon 4 milliárd 760 millió forintnak felel meg.

Ez a birtok nemcsak mérete és felszereltsége miatt különleges, hanem azért is, mert ilyen vízparti luxusingatlanból rendkívül kevés van a Balatonnál. Azoknak, akik a nyugalmat, a természet közelségét és a kivételes kényelmet keresik – és nem utolsósorban rendelkeznek néhány milliárd forinttal –, ez egy valóban páratlan lehetőség lehet.