augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eladó ingatlan

3 órája

Balaton-parti luxus: privát partszakasz, panoráma, nyugalom (galéria)

Címkék#ház#otthon#Balaton#partszakasz

Vannak házak, amelyekről messziről látszik, hogy nem egyszerű ingatlanok, hanem életérzések. Balatonkenesén, közvetlenül a vízparton áll egy ilyen különlegesség: kétszintes, háromszobás otthon, amelynek minden négyzetmétere a nyaralás és a pihenés ígéretét hordozza.

Veol.hu

A Balaton-parti ingatlan nem csupán a Balatonra néz – része is annak. Saját, 40 méter hosszú privát partszakasz és egy 20 négyzetméteres stég tartozik hozzá, ahonnan reggel a napfelkeltét, este pedig a vízen tükröződő naplementét lehet nézni. A stégnél kikötött csónak vagy SUP deszka bármikor vízre tehető, így a ház lakói számára a Balaton ténylegesen a nappali meghosszabbításává válik.

Balaton-parti ingatlan: luxus, privát partszakasz, panoráma, nyugalom
Balaton-parti ingatlan: luxus, privát partszakasz, panoráma, nyugalom
Forrás:  Ingatlanbazár.hu

A ház 1095 négyzetméteres telken áll, és bár alapterülete „csupán” 98 négyzetméter, a tervezés és a lakberendezés mesteri munka. A kétszintes épület nappalijából és szobáiból is nyílik kilátás a tóra. A belső terek stílusát a vízparti életérzés határozza meg: világos színek, természetes anyagok, sok üvegfelület, hogy a panoráma minden pillanatban jelen legyen.

A 22 négyzetméteres terasz részben fedett, árnyékolható, így napsütésben és esőben is a ház egyik legvonzóbb pontja marad. A kertben szalonnasütő és grillező várja a baráti társaságokat, az esti sétákat pedig a térkőbe süllyesztett világítás teszi hangulatossá.

Bár a Balatonhoz sokan nyáron kötődnek, ez a ház egész évben kényelmes otthon lehet. A hűtő-fűtő klímák mellett norvég fűtőpanelek biztosítják a meleget, így a téli reggeleken is ki lehet ülni a teraszra, kezünkben egy gőzölgő kávéval, miközben a part mentén köd ül meg a víz felett.

Balaton-parti ingatlan: luxus, privát partszakasz, panoráma, nyugalom

A biztonságra riasztórendszer ügyel, a felújítás pedig 2016-ban történt meg teljeskörűen, így a ház műszaki állapota kifogástalan. Bár az ára meghökkentően magas (680 000 000 Ft), a közvetlen vízparti elhelyezkedés és a privát partszakasz ritkaságszámba megy a Balaton környékén.

Ez az otthon nem csupán egy hely, ahol élni vagy nyaralni lehet – ez egy élmény, amit minden nap újra és újra átélhet a tulajdonosa. A víz illata, a hullámok halk morajlása és a panoráma egyszerre nyugtató és inspiráló – pont olyan, amilyenre sokan vágyunk, de keveseknek adatik meg.

Balaton-parti luxus: privát partszakasz, panoráma, nyugalom

Fotók: Ingatlanbazár.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu