3 órája
Balaton-parti luxus: privát partszakasz, panoráma, nyugalom (galéria)
Vannak házak, amelyekről messziről látszik, hogy nem egyszerű ingatlanok, hanem életérzések. Balatonkenesén, közvetlenül a vízparton áll egy ilyen különlegesség: kétszintes, háromszobás otthon, amelynek minden négyzetmétere a nyaralás és a pihenés ígéretét hordozza.
A Balaton-parti ingatlan nem csupán a Balatonra néz – része is annak. Saját, 40 méter hosszú privát partszakasz és egy 20 négyzetméteres stég tartozik hozzá, ahonnan reggel a napfelkeltét, este pedig a vízen tükröződő naplementét lehet nézni. A stégnél kikötött csónak vagy SUP deszka bármikor vízre tehető, így a ház lakói számára a Balaton ténylegesen a nappali meghosszabbításává válik.
A ház 1095 négyzetméteres telken áll, és bár alapterülete „csupán” 98 négyzetméter, a tervezés és a lakberendezés mesteri munka. A kétszintes épület nappalijából és szobáiból is nyílik kilátás a tóra. A belső terek stílusát a vízparti életérzés határozza meg: világos színek, természetes anyagok, sok üvegfelület, hogy a panoráma minden pillanatban jelen legyen.
A 22 négyzetméteres terasz részben fedett, árnyékolható, így napsütésben és esőben is a ház egyik legvonzóbb pontja marad. A kertben szalonnasütő és grillező várja a baráti társaságokat, az esti sétákat pedig a térkőbe süllyesztett világítás teszi hangulatossá.
Eladó ház meseszép vidéken, ami lázba hozta az internetet (galéria)
Bár a Balatonhoz sokan nyáron kötődnek, ez a ház egész évben kényelmes otthon lehet. A hűtő-fűtő klímák mellett norvég fűtőpanelek biztosítják a meleget, így a téli reggeleken is ki lehet ülni a teraszra, kezünkben egy gőzölgő kávéval, miközben a part mentén köd ül meg a víz felett.
Balaton-parti ingatlan: luxus, privát partszakasz, panoráma, nyugalom
A biztonságra riasztórendszer ügyel, a felújítás pedig 2016-ban történt meg teljeskörűen, így a ház műszaki állapota kifogástalan. Bár az ára meghökkentően magas (680 000 000 Ft), a közvetlen vízparti elhelyezkedés és a privát partszakasz ritkaságszámba megy a Balaton környékén.
Ez az otthon nem csupán egy hely, ahol élni vagy nyaralni lehet – ez egy élmény, amit minden nap újra és újra átélhet a tulajdonosa. A víz illata, a hullámok halk morajlása és a panoráma egyszerre nyugtató és inspiráló – pont olyan, amilyenre sokan vágyunk, de keveseknek adatik meg.
Balaton-parti luxus: privát partszakasz, panoráma, nyugalomFotók: Ingatlanbazár.hu