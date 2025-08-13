Balaton-parti luxus: privát partszakasz, panoráma, nyugalom (galéria)

A Balaton-parti ingatlan nem csupán a Balatonra néz – része is annak. Saját, 40 méter hosszú privát partszakasz és egy 20 négyzetméteres stég tartozik hozzá, ahonnan reggel a napfelkeltét, este pedig a vízen tükröződő naplementét lehet nézni. A stégnél kikötött csónak vagy SUP deszka bármikor vízre tehető, így a ház lakói számára a Balaton ténylegesen a nappali meghosszabbításává válik.

Balaton-parti ingatlan: luxus, privát partszakasz, panoráma, nyugalom

Forrás: Ingatlanbazár.hu

A ház 1095 négyzetméteres telken áll, és bár alapterülete „csupán” 98 négyzetméter, a tervezés és a lakberendezés mesteri munka. A kétszintes épület nappalijából és szobáiból is nyílik kilátás a tóra. A belső terek stílusát a vízparti életérzés határozza meg: világos színek, természetes anyagok, sok üvegfelület, hogy a panoráma minden pillanatban jelen legyen.

A 22 négyzetméteres terasz részben fedett, árnyékolható, így napsütésben és esőben is a ház egyik legvonzóbb pontja marad. A kertben szalonnasütő és grillező várja a baráti társaságokat, az esti sétákat pedig a térkőbe süllyesztett világítás teszi hangulatossá.