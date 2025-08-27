augusztus 27., szerda

Balatonalmádi ikonikus villája – klasszikus elegancia a tó felett (galéria+videó)

Balatonalmádi szívében, az Öreghegy lankáin áll egy villa, amely több mint egy évszázada a város egyik legemblematikusabb épülete. Nem egyszerű ingatlanról van szó: történelme, elhelyezkedése és építészeti értéke miatt a ház sokkal inkább része a Balaton-felvidék kulturális örökségének, mint puszta lakóhelynek.

Titzl Vivien
Forrás: ingatlan.com

A történet egészen 1891-ig nyúlik vissza, amikor Szalay Mihály veszprémi kanonok építtette a villát. Az akkoriban formálódó fürdőkultúra és a Balaton-parti települések fellendülése idején különlegesnek számított egy ilyen méretű és eleganciájú épület. A villa hamar uralkodó elemmé vált Almádi látképében, és mindmáig kiemelkedik a környezetéből. A helyi emlékezet Kis Jancsi villájaként ismeri: az 1916-ban tulajdonosává vált híres cigányprímás, Kis Jancsi után kapta a nevét, aki Európa számos színpadán aratott sikert, sőt Blaha Lujzát is kísérte muzsikájával. A Balaton-parti ingatlant az 1930-as években bővítették, ekkor nyerte el mai méreteit és formáját, amely a felvidéki reneszánsz pártázatos homlokzatait idézi.

Forrás: ingatlan.com

Eladó Balaton-parti ingatlan, ahol a világhírű cigányprímás, Kis Jancsi is lakott

Az Öreghegy, ahol a villa áll, ma is Balatonalmádi egyik legértékesebb és legkeresettebb városrésze. Innen nyílik az egyik legszebb panoráma a Balatonra és a Tihanyi-félszigetre. Nem véletlen, hogy a környék történelmi villái és szőlőművelő hagyományai különleges rangot adnak a helynek. A házhoz tartozó 5177 négyzetméteres terület inkább kisbirtokra, mint egyszerű telekre emlékeztet, parkja gondosan kialakított, évtizedes fák és teraszos kialakítású kert teszi hangulatossá.

Az ingatlan jelenlegi ára: 1,43 milliárd Ft

  • Alapterület: 342 m2
  • Telekterület: 5177 m2
  • Szobák száma: 7

Az épület belső terei méltóak külső megjelenéséhez. A közel 350 négyzetméteres lakótérben hét szoba kapott helyet, tágas belmagassággal és nagyméretű teraszokkal, amelyek a környező tájra nyitnak kilátást. A földszinti étkező-konyha a maga közel ötven négyzetméterével és 3,5 méteres belmagasságával a régi idők polgári otthonait idézi. Az emeleten egy reprezentatív társalgó teremt alkalmat családi és baráti összejövetelekre, míg a különálló hálószobák mindegyike saját fürdőszobával növeli a kényelmet.

A villa mellett vendégház, borospince, fűthető medence és három férőhelyes garázs is tartozik a birtokhoz. A korszerű technológiákról hőszivattyú és napelemes rendszer gondoskodik, így a múlt század eleganciája a jelen fenntarthatóságával párosul.

Eladó Balaton-parti ingatlan, ahol a világhírű cigányprímás, Kis Jancsi is lakott

Fotók: ingatlan.com

A villához kötődő történetek, a helyszín hangulata és a páratlan panoráma mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez az ingatlan különleges helyet foglaljon el a Balaton északi partjának épített örökségében. Nem csupán épület, hanem időutazás is: egy szelet a századforduló fürdőkultúrájából, egy darab Almádi történetéből, amely ma is méltósággal őrzi múltját.

Ez a villa nem egyszerűen ház, hanem a balatoni életérzés megtestesítője – ahol a történelem, a táj és a modern luxus találkozik.

