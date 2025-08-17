1 órája
Félelmetes képek – megoldódott a balatoni „cápa” rejtélye?
Régi fotók kerültek elő újra a közösségi médiában egy vízből kibukkanó hatalmas halról. A Balatoni cápának átkeresztelt édesvízi halról a kommentekben sokan találgattak, mit mutatnak a képek és mennyire ijesztő lehetett a vízben.
A közösségi oldalakon újra felbukkantak azok a képek, amelyek a „Balaton réme”, vagyis a cápaként emlegetett hatalmas halat ábrázolják. A fotók négy évvel ezelőtt készültek Balatonkenesénél és most ismét bejárták az internetet – írta a Mandiner.
Balaton réme valójában egy nagyra nőtt busa?
A tóban élő „szörnyről” hamar kiderült, hogy nem cápáról van szó, hanem egy egyszerű busáról. A Balaton halállománya egyébként rendkívül gazdag: 30–40 halfaj található benne, köztük a horgászok körében kedvelt süllő, az akár kétméteres harcsa és természetesen a busa is.
Előző cikkünkben is megírtuk, hogy ez a hal idén amúgy is sok figyelmet kapott a horgászok körében, hiszen a tó egyik leglátványosabb halfajává vált. A balatoni cápáról szóló történet azonban továbbra is él a közösségi médiában, ahol a képeket újra és újra előveszik. A „rém” tehát létezik – csak épp nem cápa, hanem busa, amelynek látványa a vízben sokakat megtévesztett.
Persze, ha a Balatonban elúszik az ember mellett egy ekkora hal, azon mindenki joggal döbbenhet meg.
