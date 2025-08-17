Félelmetes képek – megoldódott a balatoni „cápa” rejtélye?

A közösségi oldalakon újra felbukkantak azok a képek, amelyek a „Balaton réme”, vagyis a cápaként emlegetett hatalmas halat ábrázolják. A fotók négy évvel ezelőtt készültek Balatonkenesénél és most ismét bejárták az internetet – írta a Mandiner.

Képeken a Balaton réme, ami valójában egy busa

Forrás: AFP / Kisbenedek Attila

Balaton réme valójában egy nagyra nőtt busa?

A tóban élő „szörnyről” hamar kiderült, hogy nem cápáról van szó, hanem egy egyszerű busáról. A Balaton halállománya egyébként rendkívül gazdag: 30–40 halfaj található benne, köztük a horgászok körében kedvelt süllő, az akár kétméteres harcsa és természetesen a busa is.

Előző cikkünkben is megírtuk, hogy ez a hal idén amúgy is sok figyelmet kapott a horgászok körében, hiszen a tó egyik leglátványosabb halfajává vált. A balatoni cápáról szóló történet azonban továbbra is él a közösségi médiában, ahol a képeket újra és újra előveszik. A „rém” tehát létezik – csak épp nem cápa, hanem busa, amelynek látványa a vízben sokakat megtévesztett.

Persze, ha a Balatonban elúszik az ember mellett egy ekkora hal, azon mindenki joggal döbbenhet meg.