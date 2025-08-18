Balaton mélyéről előkerült repülőgéproncsok titkai kerültek felszínre (galéria, videó)

A Balaton Múzeumban megnyílt „Feltámadás a hullámsírból – repülőgéproncsok új élete” című kiállítás a Balatonban történt repülőgép-balesetek történetét és azok rekonstruálását mutatja be – írja a Balaton Múzeum weboldala.

Balatoni Múzeum - Időszaki kiállítás - Feltámadás a hullámsírból

Forrás: balatonmuzeum.hu

Interaktív Balatoni élmények

A tárlaton vízből kiemelt roncsok, dokumentációk és fotók láthatók, amelyek betekintést nyújtanak a kutatásokba és a restaurálási folyamatokba. A kiállítás célja, hogy megőrizze a Balaton történetének kevésbé ismert, de annál izgalmasabb részét.

A látogatók a kiállításon megismerhetik a II. világháború idején lezuhant repülőgépek történetét és azok hatását a helyi közösségekre. A restaurálási folyamatokat bemutató elemek segítenek megérteni, hogyan kapnak új életet a repülőgéproncok, miközben megőrzik történelmi értéküket.