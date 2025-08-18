Balaton mélyéről előkerült repülőgéproncsok titkai kerültek felszínre (galéria, videó)

augusztus 18., hétfő

Címkék#Balaton Múzeumban#Balaton#víz#múzeum

Különleges kiállítás nyílt Keszthelyen a Balaton múltjáról, ahol a repülőgéproncok új életre kelnek.

Balogh Rebeka
Feltámadás a hullámsírból – repülőgéproncsok új élete

Forrás: balatonimuzeum.hu

A Balaton Múzeumban megnyílt „Feltámadás a hullámsírból – repülőgéproncsok új élete” című kiállítás a Balatonban történt repülőgép-balesetek történetét és azok rekonstruálását mutatja be – írja a Balaton Múzeum weboldala.

Balatoni Múzeum - Időszaki kiállítás - Feltámadás a hullámsírból Forrás: balatonmuzeum.hu
Balatoni Múzeum - Időszaki kiállítás - Feltámadás a hullámsírból
Forrás: balatonmuzeum.hu

Interaktív Balatoni élmények

A tárlaton vízből kiemelt roncsok, dokumentációk és fotók láthatók, amelyek betekintést nyújtanak a kutatásokba és a restaurálási folyamatokba. A kiállítás célja, hogy megőrizze a Balaton történetének kevésbé ismert, de annál izgalmasabb részét.

A látogatók a kiállításon megismerhetik a II. világháború idején lezuhant repülőgépek történetét és azok hatását a helyi közösségekre. A restaurálási folyamatokat bemutató elemek segítenek megérteni, hogyan kapnak új életet a repülőgéproncok, miközben megőrzik történelmi értéküket.

Fotók: balatonmuzeum.hu

A kiállítás interaktív részei és a kísérő fotó- és videóanyagok lehetővé teszik, hogy a látogatók ne csak információt kapjanak, hanem átéljék a Balaton múltjának izgalmas pillanatait. A kiállítás ideális választás esős napokra, amikor a Balaton környékén érdemes beltéri programot keresni.

További részletek és fotók a Balaton Múzeum oldalán.

@magyarroncskutatok #MagyarRoncskutatóEgyesület #db605 #balaton #HM #HIM #magyarhonvedseg #roncskutatás #me109 #roncs #kiemelés ♬ eredeti hang - HungarianWreckSearcher

 

