1 órája
Balaton mélyéről előkerült repülőgéproncsok titkai kerültek felszínre (galéria, videó)
Különleges kiállítás nyílt Keszthelyen a Balaton múltjáról, ahol a repülőgéproncok új életre kelnek.
Feltámadás a hullámsírból – repülőgéproncsok új élete
Forrás: balatonimuzeum.hu
A Balaton Múzeumban megnyílt „Feltámadás a hullámsírból – repülőgéproncsok új élete” című kiállítás a Balatonban történt repülőgép-balesetek történetét és azok rekonstruálását mutatja be – írja a Balaton Múzeum weboldala.
Interaktív Balatoni élmények
A tárlaton vízből kiemelt roncsok, dokumentációk és fotók láthatók, amelyek betekintést nyújtanak a kutatásokba és a restaurálási folyamatokba. A kiállítás célja, hogy megőrizze a Balaton történetének kevésbé ismert, de annál izgalmasabb részét.
A látogatók a kiállításon megismerhetik a II. világháború idején lezuhant repülőgépek történetét és azok hatását a helyi közösségekre. A restaurálási folyamatokat bemutató elemek segítenek megérteni, hogyan kapnak új életet a repülőgéproncok, miközben megőrzik történelmi értéküket.
Balaton mélyéről előkerült repülőgéproncsok titkai kerültek felszínreFotók: balatonmuzeum.hu
A kiállítás interaktív részei és a kísérő fotó- és videóanyagok lehetővé teszik, hogy a látogatók ne csak információt kapjanak, hanem átéljék a Balaton múltjának izgalmas pillanatait. A kiállítás ideális választás esős napokra, amikor a Balaton környékén érdemes beltéri programot keresni.
További részletek és fotók a Balaton Múzeum oldalán.
István, a király nap – Látványos programokkal készül a Veszprémi Petőfi SzínházAugusztus 20-án ünnepel Veszprém, jön a Petőfi Színház napja, amelyen egész napos rendezvénnyel szórakoztatják a kicsiket és a nagyokat.