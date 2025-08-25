augusztus 25., hétfő

Romok és emlékek a Balaton elfeledett ifjúsági táborában

Az egykor nyüzsgő ifjúsági tábor ma elhagyatott romokkal várja a felfedezőket. A Balaton közelsége különleges hangulatot ad a mély csendnek és az omladozó épületeknek.

Veol.hu

A Balaton partjától nem messze, Veszprém vármegye egyik csendes, erdőkkel és rétekkel övezett sarkában bújik meg az egykor oly népszerű ifjúsági tábor, ahol generációk töltötték nyaraikat. A helyszín ma már a természetnek és az idő vasfogának van kiszolgáltatva: üres faházak, lepattogzott falak és elhagyatott sportpályák mesélnek a múlt nyarairól, miközben a Balaton közelsége különleges, nosztalgikus hangulatot kölcsönöz a romos épületeknek.

A kihalt épületek csendjét csak a Balaton közelsége törte meg. Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában facebook
Kihalt épületek a Balaton közelében
Fotó: Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában/Facebook 

A romos tábor a Balaton közelében

Bár a tábor területét egykor nevetés és vidám zsivaj töltötte be, most a madarak és a szél hangja uralja a környéket. A faházak omladozó verandái és a fűvel benőtt ösvények felfedezésre csábítanak minden urbexrajongót. A magyar tenger közelsége még különleges atmoszférát kölcsönöz: a Balaton vizén visszatükröződő napfény és a tábor elhagyatottsága egyszerre varázslatos és kissé melankolikus látvány.

A tábor elhagyatott, pusztuló épületei
Fotó: Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában/Facebook 

Az urbexfotósok és kalandvágyó látogatók számára igazi időutazás ez a hely. A romos konyhák, a régi tábori épületek és a kihalt sportpályák mind-mind történeteket mesélnek: a balatoni nyarak élményeit, a barátságokat és a gyermekkor szabadságát, amit ma már csak a repedezett falak őriznek.

Ez a tábor tökéletes példája annak, hogyan válhat a múlt egy elhagyatott, de még mindig lélegző helyszínné, ahol a felfedezés élménye minden sarkon vár.

Gondosan hajtogatott, kötegelt ágyneműk az elhagyatott táborban
Fotó: Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában/Facebook 
Csak a falevelek kergetőznek a faházakban
Fotó: Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában/Facebook 

 

 

