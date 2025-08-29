Sós töltelékkel bővült a Balaton szelet: íme a paprikás ostya

A Balaton szelet olyan ismert magyar édesség, mint a Sport szelet. A Balaton szelet régóta megtalálható a boltok polcain a két klasszikus ízzel, a tej- és étcsokis bevonatú nápolyival. A gyártó folyamatosan kísérletezik új ízekkel, eddig azonban mindig az édes vonalon maradt. Idén viszont piacra került a sós Balaton szelet, a Balaton S.Ó.S. fantázianevű ropogtatni való – írja a mindmegette.hu.

A Balaton szelet új, sós ízesítéssel jelent meg a boltok polcain, hatalmas érdeklődést váltva ki

Fotó: mindmegette.hu

Megosztó az új Balaton szelet

A Balaton S.Ó.S. már június óta felkeltette az internetes közösség figyelmét, ám sokáig csak a Tesco nagyobb üzleteiben lehetett hozzájutni, miközben a gyártó heteken át nem adott hivatalos tájékoztatást a különleges termékről. Azóta a sós Balaton szelet már a legtöbb bolt polcain megtalálható, és a közösségi médiában megjelent kommentekből kiderül, hogy az új ízvilág elég megosztónak bizonyult a fogyasztók körében. A klasszikus csokis vagy vaníliás krém helyett az ostyalapok között ezúttal hagyma-, sajt- és paprikatöltelék bújik meg, ami sokak számára izgalmas, míg másoknak szokatlan élményt nyújt.

