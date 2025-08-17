augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

54 perce

Balaton jövője: nosztalgia helyett kultúrával lehetne új szintre lépni

Címkék#szindróma#balatoni turizmus#ABBA#kultúra

A Balaton továbbra is a magyar nyaralások szimbóluma, de szakértők szerint veszélyes pályán mozog. A tó imázsa egyre inkább a retróra épül, miközben a magas kultúra háttérbe szorul – és ez hosszú távon a gazdasági fejlődést is fékezheti.

Veol.hu

A Balaton turizmus máig erősen a „régi nyarak” nosztalgiájára épül: lángos, stranddiszkó, retró fesztiválok dominálják a kínálatot. Ez elsőre vonzó lehet, de Éskovács Péter turisztikai tanácsadó szerint a térség krónikus „Abba-szindrómában” szenved. Vagyis miközben újracsomagolja a múlt élményeit, lemarad a nemzetközi turizmusban egyre fontosabbnak számító magas kultúráról – írja a vg.hu.

Balaton turizmus: nosztalgia vagy megújulás? Tihanyi Szabadtéri Játékok Forrás: Tihanyi Szabadtéri Játékok
Balaton turizmus: nosztalgia vagy megújulás? Tihanyi Szabadtéri Játékok
Forrás: Tihanyi Szabadtéri Játékok

Balaton turizmus: nosztalgia vagy megújulás?

A nemzetközi példák egyértelműek: a kultúrára épített turizmus stabil gazdasági alapot jelenthet. Bécs a Filharmonikusokkal és Operával, Milánó a Scalával, Salzburg Mozart-fesztivállal, Bilbao pedig a Guggenheim Múzeummal vált világhírűvé. A Balatonnál akadnak jó kezdeményezések, például Keszthely balettelőadásai vagy a balatonfüredi komolyzenei koncertek –, de ezek inkább szigetszerű próbálkozások, nem a térség turisztikai brandjének részei. A retró imázs rövid távon működhet, de hosszú távon elriaszthatja a fiatalabb generációkat, ahogy azt Blackpool vagy Atlantic City példája mutatja. 

Éskovács szerint a tó előtt két út áll:

  • ha marad a retró, a Balaton könnyen elveszítheti versenyképességét,
  • ha viszont erősebben nyit a magas kultúra felé, akkor vonzóbbá válhat a nemzetközi turisták számára, hosszabb tartózkodást és magasabb költést generálva.

A döntés tehát nem csupán kulturális, hanem gazdasági kérdés is: a Balaton jövője azon múlik, sikerül-e a nosztalgia mellett a megújulás útját választani.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu