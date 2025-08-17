54 perce
Balaton jövője: nosztalgia helyett kultúrával lehetne új szintre lépni
A Balaton továbbra is a magyar nyaralások szimbóluma, de szakértők szerint veszélyes pályán mozog. A tó imázsa egyre inkább a retróra épül, miközben a magas kultúra háttérbe szorul – és ez hosszú távon a gazdasági fejlődést is fékezheti.
A Balaton turizmus máig erősen a „régi nyarak” nosztalgiájára épül: lángos, stranddiszkó, retró fesztiválok dominálják a kínálatot. Ez elsőre vonzó lehet, de Éskovács Péter turisztikai tanácsadó szerint a térség krónikus „Abba-szindrómában” szenved. Vagyis miközben újracsomagolja a múlt élményeit, lemarad a nemzetközi turizmusban egyre fontosabbnak számító magas kultúráról – írja a vg.hu.
Balaton turizmus: nosztalgia vagy megújulás?
A nemzetközi példák egyértelműek: a kultúrára épített turizmus stabil gazdasági alapot jelenthet. Bécs a Filharmonikusokkal és Operával, Milánó a Scalával, Salzburg Mozart-fesztivállal, Bilbao pedig a Guggenheim Múzeummal vált világhírűvé. A Balatonnál akadnak jó kezdeményezések, például Keszthely balettelőadásai vagy a balatonfüredi komolyzenei koncertek –, de ezek inkább szigetszerű próbálkozások, nem a térség turisztikai brandjének részei. A retró imázs rövid távon működhet, de hosszú távon elriaszthatja a fiatalabb generációkat, ahogy azt Blackpool vagy Atlantic City példája mutatja.
Éskovács szerint a tó előtt két út áll:
- ha marad a retró, a Balaton könnyen elveszítheti versenyképességét,
- ha viszont erősebben nyit a magas kultúra felé, akkor vonzóbbá válhat a nemzetközi turisták számára, hosszabb tartózkodást és magasabb költést generálva.
A döntés tehát nem csupán kulturális, hanem gazdasági kérdés is: a Balaton jövője azon múlik, sikerül-e a nosztalgia mellett a megújulás útját választani.
