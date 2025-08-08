36 perce
Kihagyhatatlan programok várják a Balaton szerelmeseit hétvégén
Továbbra is pezseg az élet a magyar tengernél! Ez a hétvége bővelkedik izgalmas programokban a természet és a kultúra kedvelői számára a Balatonnál.
Az idei augusztus második hétvégéjén ismét gazdag és változatos programok várják a Balaton szerelmeseit, valamint azokat, akik pihenésre és kikapcsolódásra vágynak a nyár utolsó hónapjában. A kínálatban mindenki találhat kedvére valót: a természetet kedvelők esti fürdőzéssel és csillaghullás nézéssel élhetik át a nyár varázsát, míg a hagyományokat tisztelők részesei lehetnek színvonalas ünnepségeknek, a zene szerelmesei pedig pezsdítő koncerteken szórakozhatnak. Így minden korosztály számára felejthetetlen élményekkel teli hétvége ígérkezik a Balaton partján és környékén.
A Balaton körül élményekben gazdag a hétvége
Pénteken, augusztus 8-án Badacsonytomajban egy igazán frissítő programmal várják az érdeklődőket: az éjszakai csobbanás a Balatonban. Este kilenc órakor indul a fürdőzés, ahol a sötét vízben megmártózva élvezhetjük a nyári est különleges hangulatát, miközben a háttérben kellemes zene szól. Egyedi élmény ez, amely garantáltan felüdít a hétvége kezdetén.
Szombaton, augusztus 9-én Szigligeten ismét megrendezik a Hullócsillagok Éjszakáját, ahol a Perseidák meteorraj csodáját csodálhatjuk meg együtt. Ez a nyári égbolt egyik leglátványosabb természeti jelensége, amikor akár több hullócsillagot is megpillanthatunk. Érdemes plédet vinni a kényelmes üldögéléshez, zseblámpát és szúnyogriasztót, valamint rétegesen öltözni, hiszen az esti órákban már hűvösebb lehet az idő. Amikor egy hullócsillag átszeli az eget, ne feledjük el kívánni valamit ki tudja, talán éppen ezen az estén teljesül egy régóta dédelgetett álom.
Ugyanezen a napon, augusztus 9-én Hegymagason ünneplik a hagyományos Lőricz Napot, amely a helyi közösség fontos eseménye. Ez a nap a névadó Lőricz család tiszteletére és emlékére szervezett programokkal várja a látogatókat. A rendezvény gazdag kulturális és szórakoztató elemekből áll, amelyek között kézműves vásár, népzenei előadások, gyermekprogramok és helyi finomságok kóstolója is szerepel. A Lőricz Nap remek alkalom arra, hogy a családok, baráti társaságok együtt töltsenek egy élménydús napot a természetben, miközben megismerhetik a helyi hagyományokat és értékeket.
Vasárnap, augusztus 10-én a Csobánc-hegyen a Szent Donát ünnepére várják a borok és a közösség szerelmeseit. A hegyi kápolna környékén megtartott misét követően egy jó hangulatú borvacsora veszi kezdetét, ahol a helyi borászok kínálják finom boraikat, a süteményeket pedig a környék lelkes asszonyai készítik. Ez a hagyományos rendezvény kiváló lehetőség arra, hogy a látogatók nem csak a természet csodáit élvezzék, hanem egy igazi közösségi élmény részesei legyenek.
Ugyancsak vasárnap Badacsonyörsön zárul a Varga BalaTone rendezvénysorozat nyári programsorozata két emlékezetes koncerttel. Az első fellépő a Blahalouisiana, akik különleges alternatív-pop-rock hangzásukkal és Schoblocher Barbara lenyűgöző színpadi jelenlétével varázsolják el a közönséget. Ezt követően a Bagossy Brothers Company veszi át a színpadot, akik az Erdélyből indulva országos ismertségre szert tett zenekar egyedi folkos-indie-rock egyveleggel, őszinte dalszövegeikkel és lendületes előadásukkal zárják az estét. Ez az esemény garantáltan felejthetetlen zenei élményt nyújt minden rajongónak.
További izgalmas programok várják a Balaton környékén a látogatókat:
- Alsóörsön minden szerdán és szombaton reggel 8:15-kor ingyenes jógaórán lehet részt venni a strandon.
- Badacsonytomajban a „Műemlék templomok – Műemlék orgonák 2025” koncertsorozat újabb állomása kerül megrendezésre augusztus 9-én 17 órakor a Szent Imre plébániatemplomban.
- Bakonybélben Cseh Tamás emlékére tartanak megemlékezést és rendezvényt a Szent-kútnál szintén 9-én délután 16:30-tól.
- Balatonalmádiban továbbra is zajlik az Almádi Bor és Gasztro Fesztivál, amely augusztus 24-ig várja a gasztronómia kedvelőit a Wesselényi Strand előtti téren.
- Balatonfűzfőn jelmezes Retro partyra lehet ellátogatni augusztus 9-én este 18 órától a Light House klubban.
- Hajmáskéren hajmafutással, lecsófőző versennyel, játékos vetélkedőkkel és kézműves foglalkozásokkal várják az érdeklődőket augusztus 9-én reggel 9 órától a Közösségi ház előtt, a napot koncertek zárják.
- Herenden az XI. Herendi Kézműves Fesztivál kínál kétnapos programot, amely augusztus 9-10-ig tart.
- Káptalantótiban élőzenés vásárt rendeznek augusztus 10-én reggel 9 órától, ahol a Tranzit zenekar is fellép.
- Kővágóörsön a VII. Kőfeszt – A nyugalom fesztiválja változatos eseményekkel szórakoztatja a vendégeket augusztus 10-ig.
- Mindszentkállán Kalán Viktória „Kiáltás egy süket világban” című egyéni kiállításának megnyitójára kerül sor augusztus 9-én 18 órakor a Jókai Mór utca 7. szám alatt.
- A Káli-Kapocsban augusztus 9-én este 20 órakor a Csongor Bálint Trió koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők.
- Nemeshanyon az összművészeti III. Era Nova Fesztivál augusztus 9-ig tart.
- Sümegen a Végvári Napok keretében augusztus 9-én és 10-én jelmezes felvonulás és izgalmas bemutatók várják a látogatókat.
- Zircen a ZIRCikON rendezvény rengeteg színes programmal, többek között táncbemutatóval, aerobikkal, kispályás focival, járműbemutatóval, főző- és fekvenyomó versennyel, várostörténeti sétával, mászófallal, ugrálóvárral, kézműves foglalkozásokkal és koncertekkel várja a vendégeket augusztus 9-én reggel 8 órától az Alkotmány utcai rendezvénytéren.
- Tihanyban pedig augusztus 9-én este 19 órakor a vízparton, a Kenderföld út és a MUOSZ Üdülő Strandfürdő, valamint a Somosi strand között Orbay Lilla fiatal jazz előadó koncertjén lehet részt venni.
Ezen a hétvégén tehát nem lesz hiány izgalmas programokból a Balaton környékén. Akár a csillagokat szeretnéd nézni, akár egy jó koncerten lazulnál, vagy egy hangulatos borvacsorán vennél részt, mindenki megtalálhatja a kedvére valót. Ne hagyd ki a lehetőséget, hogy a természet és a kultúra varázsában tölts egy emlékezetes hétvégét!