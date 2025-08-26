Íme Veszprém vármegye legdrágább eladó háza: luxusbirtok a Balaton-felvidéken

Veszprém vármegye ingatlanpiaca sokak számára izgalmas lehetőség, de kevés olyan ház akad, amely valóban a luxus csúcsát képviseli. A Balaton-felvidéken, Monoszlón található egy különleges birtok, amely az ingatlanbazar.hu szerint a vármegye legdrágább eladó háza.

Monoszlói luxusbirtok a Balaton közelében

Fotó: ingatlanbazar.hu

Luxusbirtok a Balaton mellett

A francia Chateaux stílusú épület irányára 5,5 millió euró, vagyis körülbelül 2,1 milliárd forint, így nem csoda, hogy az ingatlan inkább érdekességként, semmint tipikus vásárlási céllal kelti fel a figyelmet. A birtokhoz 10 hektáros szőlőterület, egy háromszintes, 1615 m²-es főépület, kilenc szoba és 12 fürdőszoba tartozik. A legalsó szinten a borászat és borpince található, míg a wellnessrészleg belső medencével és szaunával várja a látogatókat.

Fotó: ingatlanbazar.hu

A kültéri medence, a 300 éves borospince és a panorámás elhelyezkedés különleges hangulatot ad az egész birtoknak. Érdekesség, hogy a birtok teljes berendezése, a márkanév használati joga és a készleten lévő borok is az ár részét képezik, így tényleg egy egész világot kínál a potenciális tulajdonosnak.

Bár a legtöbben csak csodálni tudják ezt a luxust, a birtok remek példája annak, milyen lehetőségek rejlenek a Balaton környéki ingatlanpiacon, és mennyire széles a skála a megfizethető és a milliárdos kategóriák között.