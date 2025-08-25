Rekkenő hőség, veszélyes víz – tizenkilenc embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén

A vízirendőröknek nem mindennapi helyzetekben kellett helytállniuk: volt köztük elsodródott SUP-os, bajba került szörfös, műszaki hibás vitorlás, sőt felborult hajó utasainak mentése is. Az esetek rávilágítanak arra, hogy a Balaton minden szépsége mellett kiszámíthatatlan, és pillanatok alatt életveszélyes lehet.

Balaton: hétvégére visszatér a hőség

Forrás: Fülöp Ildikó/Napló

A rendőrség figyelmeztet: a kánikula idején még nagyobb a kísértés, hogy hosszabb időre a vízen maradjunk, vagy messzebb ússzunk a parttól. A hőség azonban nemcsak a szervezetet terheli meg, hanem a gyorsan kialakuló viharok esélyét is növeli. Elsőfokú viharjelzésnél a parttól számított 500 méteren belül szabad csak a vízen tartózkodni, másodfokú jelzésnél pedig tilos fürdeni, és vízi sporteszközzel közlekedni.

A közelgő forróságban különösen fontos betartani néhány alapvető szabályt. Aki nem tud biztosan úszni, ne menjen mély vízbe – legfeljebb a parti sávban hűsítse magát. A gyengén úszók se távolodjanak el a sekélytől, és senki ne használjon olyan eszközt (például SUP-ot vagy szörföt), amelynek irányítását még nem sajátította el. A vízibicikliről való fejesugrás sem ajánlott, hiszen a vízmélység és a hőmérséklet változása sokkszerű hatással járhat.

A rendőrség hangsúlyozza: aki bizonytalan saját úszástudásában, mindig viseljen mentőmellényt. A forró délidőben – 11 és 16 óra között – pedig célszerű kerülni a hosszabb ideig tartó nyílt vízi tartózkodást, mert a hőség gyors kimerüléshez vezethet. Az alkohol fogyasztása szintén veszélyes, hiszen lassítja a reakcióidőt és gyengíti a vészhelyzetek kezelésének esélyét.

Az elmúlt hétvégi mentések is mutatják: egy-egy óvatlan pillanat elég ahhoz, hogy valaki bajba kerüljön. A Balaton egyszerre ajándék és kihívás – aki tisztelettel fordul felé, annak a nyár felejthetetlen élményt ad, aki azonban felelőtlenül viselkedik, könnyen az életét kockáztatja.

Ha bárki veszélybe kerül a tó vizén, azonnal hívható a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ingyenes segélyhívó száma: 1817. A közelgő hőségben ez az egy szám életet menthet.