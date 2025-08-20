augusztus 20., szerda

Magyar tenger

Így áll most a Balaton vízszintje és hőmérséklete

A tó vízszintje az elmúlt két hétben csökkent, most 76 centin áll. A Balaton északi és déli partján a fürdőzőket meleg, kellemes víz várja.

A Balaton vízszintje az elmúlt két hétben összesen 7 centimétert csökkent, jelenleg 76 centiméter átlagos vízmélységet mérnek a vízügyi hivatal adatai szerint. A csökkenés a szokásos nyári apadásnak köszönhető, amelyet a kevés csapadék és a magas párolgás okoz a Balaton területén. Bár a vízszint 70–80 centiméter között ingadozik, a tó fürdésre alkalmas.

A Balaton északi partján a fürdőzőket továbbra is meleg víz várja. Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
A Balaton északi partján a fürdőzőket továbbra is jó minőségű, kellemes hőmérsékletű víz várja
A Balaton vízszintje csökkent

Az északi part településein például Révfülöpön, Tihanyban és Balatonfüreden a vízhőmérséklet 20 és 24 fok között változik. Révfülöpön 23,1 °C-ot, Tihanyban 22,8 °C-ot, míg Balatonfüreden 23,5 °C-ot mértek kedden.

A szakemberek szerint a nyári apadás természetes jelenség, és a Balaton vízszintje az év későbbi hónapjaiban várhatóan ismét emelkedni fog. Az alacsony csapadékmennyiség és a magas hőmérséklet azonban rövid távon további csökkenést okozhat, ezért a fürdőzőknek és vízi sportolókkal érdemes figyelni a napi friss adatokat. 

 

