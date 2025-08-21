Rengeteg programmal készül Balatonalmádi a hétvégére

Augusztus 22-én fél tízkor kezdődik egy hivatalos megnyitóval a CoreComm Solar Boat Challenge, vagyis a Napelemes hajók versenye. A fő szervező Balatonalmádi város és a Pannon Egyetem. A megnyitó után az érdeklődők az időfutamot és a szlalomversenyt tekinthetik meg, miközben fenntarthatósági játékokat és óriás társasjátékot próbálhatnak ki a családok. Este a DJ biztosítja a jó hangulatot.

Balatonalmádiban senki sem fog unatkozni a hétvégén

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Szombaton a hatótáv- és gyorsasági futam mellett megtartják a Trash Art díjátadót és izgalmas workshopokat, illetve családi programokat szerveznek. Este egy különleges attrakció következik, a kivilágított hajók versenye, aminek egy DJ adja meg a zenei aláfestést. Vasárnap, a zárónapon látványos Ton's race és Match race várható, majd 18 órától a díjátadó. Este tízig tart majd a DJ-buli.

Hétvégi programok Balatonalmádiban

Augusztus 22-én ismét régi villák nyomába eredhetünk a Villaséták program keretein belül, mely 18 órakor a Tourinform-iroda elől indul a balatonalmádi villák múltja után kutatva.

Augusztus 22-én 19.30-kor a Giovani Artistri vonósnégyes országjáró komolyzenei hangversenysorozata részeként koncertet ad a Loyolai Szent Ignác-templomban.

Augusztus 23-án 16–19 óra között a Pannónia Könyvtárban társasjáték-délutánt tartanak. A játékmester Hoffer Gábor lesz. 8 éves kortól bárki részt vehet a programon.