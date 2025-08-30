Muflon legel békésen Balatonalmádiban?

Mint arról korábban többször is beszámoltunk, a térségben egyre elterjedtebb jelenség, hogy a vadállatok bekószálnak a települések központjába élelem után kutatva. Egy-egy vaddisznó látványa mára szinte mindennapossá vált, ezért is keltett nagyobb figyelmet ez a különleges négylábú, amely most Balatonalmádiban bukkant fel, és amiről a Ferenczi's Travel Facebook-csatorna posztolt videót.

Sokáig találgatták a patás állat kilétét balatonalmádiban

Kép: AI illusztráció

Vadhelyzet balatonalmádiban: Újabb jószággal bővült a repertoár

Hamar kiderült, hogy az első vélekedésekkel szemben nem muflon, hanem juh, a kameruni törpejuh egy példánya legelészik békésen az almádi utcán. Ez a nyugat-afrikai származású juhfajta kis méretű (60–70 cm marmagasság, 30–45 kg súly) és sűrű szőrzete miatt nem igényel nyírást, ami miatt háztáji tartásra különösen kedvelt választás. Az ott élők hamar rájöttek, hogy nem vadállatról, hanem egy kameruni juhról, közismertebb nevén kameruni kosról van szó, bár ezügyben akadt némi ellentmondás a bejegyzés alatt.

Az utóbbi években a Balaton-part mentén egyre többször találkoznak a helyiek és a nyaralók vadállatokkal, különösen a nyári turistaszezonban. A nádasok és erdős részek közelsége miatt nemcsak vaddisznók, hanem őzek, rókák és olykor szarvasok is betévednek a települések belterületére. A szakértők szerint a jelenség oka részben az élőhelyek szűkülése, részben pedig az, hogy az állatok könnyen találnak élelmet a kertvárosokban és a nyaralóövezetekben.