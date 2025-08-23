Közösségi programot rendezett a piarista diákszövetség Balatonedericsen

augusztus 23., szombat

Közösségi találkozót szervezett a Magyar Piarista Diákszövetség. A programnak Balatonederics adott otthont a hétvégén.

Seres Elizabeth

Balatonederics adott otthont a Magyar Piarista Diákszövetség egyik idei kiemelt programjának, ahol a résztvevők kerekasztal-beszélgetésekkel, lelki és kulturális tartalmakkal gazdagodhattak. A rendezvényen köszöntőt mondott Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter is. 

A Piarista Diákszövetkezet programja idén Balatonedericsen került megrendezésre, ahol Navracsics Tibor országgyűlési képviselő közigazgatási és területfejlesztési miniszter köszöntötte a résztvevőket. Fotó: Seres Elizabeth / Napló
Balatonederics adott otthont a rendezvénynek

Navracsics Tibor tréfásan megjegyezte, hogy politikusként sokan elvárják tőle a beszédet, ő azonban inkább hallgatni érkezett ezúttal. Rövid köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a választókerülete az ország legszebb része, ahol Révfülöptől a Lesencékig, egészen Ajkáig és Nagyvázsonyig rendszeresen találkozik a helyi közösségekkel.

Navracsics Tibor arról is beszélt, hogy a rendezvény igazi értéke az emberi kapcsolatok ápolásában rejlik. Mint mondta: „A legfontosabb számunkra és számomra is az, hogy az emberi kapcsolatokat tudjuk megőrizni az évek során. Maradjanak meg azok a kapcsolatok, amelyek akár az iskolában alakultak ki, akár most születtek meg, és a hétköznapi életben segítenek bennünket.”

Köszöntőjét jókívánságokkal zárta, arra buzdítva a résztvevőket, hogy ne csak a tartalmas beszélgetéseket élvezzék, hanem gyönyörködjenek a Balaton-felvidék tájában, boraiban és az itt élő emberek vendégszeretetében is.

 

