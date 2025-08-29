1 órája
Orbán Viktor aláírta: a Balaton parti sávja szigorúbb védelmet kap
A Balaton jövője biztonságban – ezt ígéri az Orbán Viktor által aláírt új rendelet. Több parti sáv, partszakasz lesz nyilvánosan elérhető, és szigorú korlátokat rögzítettek a beépítések ellen.
Orbán Viktor miniszterelnök az augusztus 27-én megjelent kormányrendeletben jelentős intézkedéseket foganatosított a tó partszakaszainak védelmére. A döntés értelmében több természetes partszakasz válik közhasználatúvá, megakadályozva ezzel a zöldterületek magánkézbe kerülését, és meggátolva a Balatonon további, jelentősebb beépítéseket– írja a Magyar Közlöny.
Intézkedések a Balaton védelmében
- A közhasználatú partszakaszok hossza 102 km-ről 112 km-re nő, míg a parti sétányoké 65-ről 95 km-re emelkedik.
- Több mint 1568 hektár kerül beépítés alá nem vonható parti sávba, ahol a Balaton közvetlen közelébe (30 méter) épület nem telepíthető.
- A rendelet hangsúlyozza: a Balaton nem csupán üdülőhely, hanem fontos ökológiai rendszer, amelynél a fenntarthatóság kiemelten fontos.
Az intézkedéseket szakmai háttér is indokolja
Lánszki Regő országos főépítész szerint az egységes és szigorú szabályozás kulcsfontosságú a Balaton ökológiai egyensúlyának fenntartásához. Az intézkedéscsomag részeként megerősítik a nádgazdálkodást, folytatják a mederkotrásokat, és fejlesztik a Kis-Balaton rendszerét is.
1,5 milliárd forintos azonnali fellépés a vízminőség érdekében
A kormány határozatban bízta meg Lantos Csabát, hogy folytassa az iszapcsapdák üzemeltetését, illetve Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítsa az 1,5 milliárd forintos forrást a Balaton vízminőségének azonnali javítására. A cél: algásodás elleni beavatkozások, kotrási programok és partvédelmi fejlesztések.
